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4 простых рецепта для здоровья ваших огурцов

2:22
Садоводство

Огурцы — одни из самых востребованных овощей среди садоводов. Но даже опытным огородникам иногда не хватает знаний о простых домашних подкормках, способных значительно улучшить урожай. Вот несколько проверенных рецептов.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

1. Подкормка золой

Калий необходим для формирования крупных завязей и полноценного развития плодов. Отличным источником калия является зола.

Рецепт:

  • 100 г древесной золы (без примесей пластика или красок)
  • 30-35 мл йода
  • 10 л воды

Раствор тщательно перемешивают и поливают взрослые растения. Этот состав не только укрепляет завязи, но и способствует появлению крупных и здоровых плодов.

2. Опрыскивание йодом и содой

Жара и болезни часто приводят к пожелтению листьев. Чтобы сохранить здоровье растений, рекомендуется использовать раствор с йодом и содой.

Рецепт:

  • 30 капель йода
  • 2 ст. ложки соды
  • 1 ст. ложка мочевины
  • 10 л воды

Опрыскивание проводят каждые 10 дней, особенно на пожелтевших листьях. Такой состав укрепляет растения и помогает справляться с воздействием высоких температур.

3. Использование молочной сыворотки

Когда завязи плодов уже сформировались, но растут слишком медленно, кальций и йод помогут ускорить их развитие.

Рецепт:

  • 1 л молочной сыворотки
  • 10 капель йода
  • 1 ст. ложка перекиси водорода
  • 10 л воды

Готовую смесь используют сразу, обрабатывая побеги каждые 14 дней.

4. Дрожжевая подкормка

Дрожжи стимулируют активный рост растений и способствуют увеличению урожая.

Рецепт:

  • 5 л теплой воды
  • 250 г сахара
  • 500 г сухих дрожжей
  • 30 капель йода

Смешайте ингредиенты и оставьте настаиваться 2 суток. После этого используйте раствор для полива.

Вывод

Эти простые и доступные рецепты помогают сохранить здоровье огурцов даже в жаркое лето. Все компоненты недороги и легко доступны, но дают впечатляющий результат.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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