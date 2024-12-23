4 простых рецепта для здоровья ваших огурцов

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — одни из самых востребованных овощей среди садоводов. Но даже опытным огородникам иногда не хватает знаний о простых домашних подкормках, способных значительно улучшить урожай. Вот несколько проверенных рецептов.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

1. Подкормка золой

Калий необходим для формирования крупных завязей и полноценного развития плодов. Отличным источником калия является зола.

Рецепт:

100 г древесной золы (без примесей пластика или красок)

30-35 мл йода

10 л воды

Раствор тщательно перемешивают и поливают взрослые растения. Этот состав не только укрепляет завязи, но и способствует появлению крупных и здоровых плодов.

2. Опрыскивание йодом и содой

Жара и болезни часто приводят к пожелтению листьев. Чтобы сохранить здоровье растений, рекомендуется использовать раствор с йодом и содой.

Рецепт:

30 капель йода

2 ст. ложки соды

1 ст. ложка мочевины

10 л воды

Опрыскивание проводят каждые 10 дней, особенно на пожелтевших листьях. Такой состав укрепляет растения и помогает справляться с воздействием высоких температур.

3. Использование молочной сыворотки

Когда завязи плодов уже сформировались, но растут слишком медленно, кальций и йод помогут ускорить их развитие.

Рецепт:

1 л молочной сыворотки

10 капель йода

1 ст. ложка перекиси водорода

10 л воды

Готовую смесь используют сразу, обрабатывая побеги каждые 14 дней.

4. Дрожжевая подкормка

Дрожжи стимулируют активный рост растений и способствуют увеличению урожая.

Рецепт:

5 л теплой воды

250 г сахара

500 г сухих дрожжей

30 капель йода

Смешайте ингредиенты и оставьте настаиваться 2 суток. После этого используйте раствор для полива.

Вывод

Эти простые и доступные рецепты помогают сохранить здоровье огурцов даже в жаркое лето. Все компоненты недороги и легко доступны, но дают впечатляющий результат.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

