Этот сорт томатов выдерживает даже суровую погоду

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечта любого дачника — это неприхотливый, устойчивый к болезням сорт овощей, который радует богатым урожаем даже в сложных погодных условиях. Если говорить о томатах, идеальный выбор — сорт, подходящий для теплиц, балконов или открытого грунта. Таким сортом можно считать низкорослого томатного "Гнома Отчаянного".

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Чем уникален "Гном Отчаянный"

Этот сорт обладает рядом преимуществ, которые делают его фаворитом среди огородников:

Устойчивость к температурным перепадам

"Гном Отчаянный" одинаково хорошо переносит как жару, так и похолодание.

Засухоустойчивость

Его можно выращивать в теплице, на открытом грунте, а также дома — на балконе или в вазоне.

Иммунитет к болезням

Сорт устойчив к большинству известных заболеваний томатов, что снижает риски потерь урожая.

Длительное плодоношение

При правильном уходе кусты этого сорта плодоносят долго и обильно, позволяя собрать до 3 кг помидоров с одного растения.

Особенности ухода

Чтобы раскрыть потенциал "Гнома Отчаянного", необходимо соблюдать несколько правил:

Пасынкование

Удаляйте пасынки до первого разветвления. Побеги выше можно удалять только в том случае, если на них нет цветочной кисти.

Подготовка семян

Опытные огородники рекомендуют запасаться семенами уже в декабре, чтобы к началу сезона рассада была крепкой.

Этот сорт станет отличным выбором как для опытных огородников, так и для начинающих.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

