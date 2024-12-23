Не делайте эти ошибки при посадке картофеля, иначе останетесь без урожая

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие распространенные ошибки вы можете допустить при выращивании картофеля

Так как картофель относится к теплолюбивой культуре, овощ не любит заморозков. Поэтому, если в ближайшее время прогнозируется резкое похолодание, посадку лучше отложить.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Хороший урожай картофеля можно получить даже при летней посадке. Кроме того, картофель не будет хорошо расти с другими овощными культурами. Например, рядом с брокколи, фасолью, кукурузой, баклажанами, горохом, редисом, луком и чесноком. Из-за такой близости картофель не будет расти должным образом. Эти неподходящие сочетания с другими овощами могут привлечь большое количество вредителей.

Какие условия нужны для выращивания картофеля

Картофель, по своему ботаническому происхождению, является растением умеренно прохладного климата и относительно высокой влажности воздуха.

Картофель начинает расти, когда температура почвы достигнет +8°С; при температуре выше +30°С растения картофеля сильно угнетаются.

Хорошее соседство для картофеля — посадить рядом с ним клубнику или шпинат.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

