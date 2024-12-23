Не делайте эти ошибки при посадке картофеля, иначе останетесь без урожая

Так как картофель относится к теплолюбивой культуре, овощ не любит заморозков. Поэтому, если в ближайшее время прогнозируется резкое похолодание, посадку лучше отложить.
Хороший урожай картофеля можно получить даже при летней посадке. Кроме того, картофель не будет хорошо расти с другими овощными культурами. Например, рядом с брокколи, фасолью, кукурузой, баклажанами, горохом, редисом, луком и чесноком. Из-за такой близости картофель не будет расти должным образом. Эти неподходящие сочетания с другими овощами могут привлечь большое количество вредителей.
Картофель, по своему ботаническому происхождению, является растением умеренно прохладного климата и относительно высокой влажности воздуха.
Картофель начинает расти, когда температура почвы достигнет +8°С; при температуре выше +30°С растения картофеля сильно угнетаются.
Хорошее соседство для картофеля — посадить рядом с ним клубнику или шпинат.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.