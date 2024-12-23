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Как сохранить свёклу свежей на всю зиму: лучшие методы

3:33
Садоводство » Овощи

Свёкла — это не только вкусный, но и полезный корнеплод, который можно использовать в различных блюдах. Чтобы избежать порчи и сохранить свёклу как можно дольше, необходимо знать правильные методы её хранения.

Вареная свекла
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вареная свекла

Подготовка свёклы к хранению

Перед тем как убрать свёклу на хранение, важно правильно её подготовить:

  1. Сбор урожая: если вы сами выращиваете свёклу, собирайте её в сухую погоду. Влажная свёкла может быстрее сгнить.
  2. Очистка: аккуратно очистите свёклу от земли, не повредив кожуру. Мыть свёклу перед хранением не рекомендуется, так как вода ускоряет гниение.
  3. Отсечение ботвы: обрежьте верхушки (ботву), оставив 2-3 см черенка. Это поможет избежать вытягивания сока из корнеплода и замедлит процесс гниения.

Способы хранения свёклы

1. В сухом и прохладном месте:

  • Температура: идеальная температура для хранения свёклы составляет от 0 до 2 °C.
  • Место: выберите тёмное, сухое и прохладное место, например, подвал или кладовку. Избегайте воздействия солнечных лучей.
  • Упаковка: свёклу можно хранить в деревянных ящиках, картонных коробках или мешках из натуральных тканей. Не используйте пластик, так как он может сохранять влагу и способствовать гниению.

2. В песке:

  • Метод: поместите свёклу в слой песка в ящике или контейнере, засыпая каждый ряд корнеплодов песком. Это позволит им «дышать» и удержит необходимую влажность.
  • Преимущества: песок предотвращает соприкосновение свёклы друг с другом и помогает сохранить её свежесть.

3. В холодильнике:

  • Метод: свёклу можно хранить в холодильнике в овощном отсеке. Убедитесь, что она сухая и упакована в бумажные пакеты или обернута в бинты, чтобы избежать переувлажнения.
  • Срок хранения: в холодильнике свёкла может храниться до 3-6 месяцев.

4. Заморозка:

  • Метод: если вы хотите хранить свёклу дольше, её можно заморозить. Очищенную и нарезанную свёклу предварительно бланшируйте в кипящей воде в течение 3-5 минут, затем охладите в холодной воде.
  • Упаковка: упакуйте в герметичные контейнеры или пакеты для заморозки. В таком виде свёкла может храниться до года.

Советы по хранению свёклы

  • Проверка: регулярно проверяйте свёклу на предмет гниения и плесени. Удаляйте повреждённые корнеплоды, чтобы предотвратить порчу остальных.
  • Не смешивайте с другими овощами: свёклу лучше хранить отдельно от других овощей, так как она выделяет этилен, что может привести к скорейшему ухудшению качества соседних продуктов.
  • Не удаляйте кожуру: кожура свёклы защищает её от внешних воздействий, поэтому не очищайте корнеплоды до момента использования.

Правильное хранение свёклы в домашних условиях позволяет сохранить её вкус и питательные свойства на длительный срок. Используя предложенные методы и советы, вы сможете наслаждаться этим полезным овощем в течение всей зимы. Помните, что хорошее хранение начинается с правильной подготовки, и тогда свёкла станет не только украшением вашего стола, но и источником здоровья!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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