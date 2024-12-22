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От петуний до гвоздик: как получить крепкую рассаду в холодное время?

3:25
Садоводство » Цветы

С наступлением зимы садоводы и флористы начинают подготовку к предстоящему дачному сезону. Декабрь и январь — это идеальное время для посева цветов на рассаду, которые смогут порадовать своим цветением весной и летом. В этой статье мы рассмотрим, какие цветы стоит сеять в эти месяцы, чтобы получить крепкую и здоровую рассаду.

петуния
Фото: commons.wikimedia.org by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
петуния

Петунии

Петунии — одни из самых популярных цветов для дач и балконов. Эти яркие и неприхотливые растения требуют особого подхода к рассаде. Семена петунии очень мелкие, их нужно сеять на поверхность почвы, не закапывая. Для их прорастания необходимо обеспечить температуру около 22-25 градусов Цельсия и хорошее освещение.

Лобелии

Лобелии привлекают любителей цветников своей насыщенной синей и фиолетовой гаммой. Как и петунии, семена лобелий мелкие, поэтому их также лучше сеять поверхностно. Лобелии требуют яркого света, поэтому в зимний период рекомендуется использовать фитолампы.

Герани

Герани — это те цветы, которые могут украсить любой подоконник. Их можно сеять в декабре и январе для получения здоровой рассады к весне. Важно помнить, что семена герани лучше предварительно замочить, чтобы улучшить всхожесть. Убедитесь, что у рассады есть достаточно света, а температура в помещении не ниже 20 градусов.

Бальзамины

Бальзамины — красивые и неприхотливые цветы, которые зацветают спустя 2-3 месяца после посева. Их цветение порадует вас разнообразием оттенков. Для успешного прорастания бальзаминов необходимо поддерживать высокую влажность и температуру (около 22-24 градусов).

Колеус

Колеус — это декоративное растение, которое поражает своими яркими листьями. Для получения разнообразных расцветок колеуса лучше выбрать несколько разных сортов. Семена колеуса можно сеять в декабре-январе, обеспечивая достаточный свет и тепло для благоприятного роста.

Циния

Циния — это цветы, которые очень популярны среди садоводов. Они обладают яркими цветами и могут расти даже в бедной почве. Для посева циний пора задуматься о начале января. Эти цветы требуют обильного света и умеренного полива.

Гвоздики

Гвоздики – это классические цветы для цветников и букетов. Они предпочитают хорошо освещенные места. Лучше всего сеять их в начале января, чтобы получить к лету крепкие рассады, готовые к пересадке в открытый грунт.

Декабрь и январь — это время подготовки к новому садоводческому сезону. Сеять цветы на рассаду в эти месяцы легко, если помнить о правильных условиях для прорастания и ухода. Постепенно, ухаживая за своей рассадой, вы сможете создать красивый цветник, который украсит вашу дачу и подарит множество положительных эмоций. Не забывайте о необходимых параметрах освещения и температуры, чтобы ваши цветы активно росли и радовали вас своим цветением!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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