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Улучшаем компост и избавляемся от вредителей

2:04
Садоводство

Компост — это не просто органическое удобрение, но и дом для множества живых существ. Не все из них вредны, а некоторые даже необходимы для успешного созревания удобрения. Разберёмся, кто живёт в компостной куче и как управлять этим микромиром.

Компост в тележке
Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компост в тележке

Полезные обитатели компоста

Мокрицы

Эти небольшие существа ускоряют процесс разложения органических остатков, превращая их в питательное удобрение. Однако их присутствие нежелательно на грядках: мокрицы могут повредить корни и листья овощных культур, таких как свёкла и бобовые.

Дождевые черви

Их присутствие — знак качественного компоста. Они перерабатывают органику в гумус, обогащая удобрение полезными веществами. Червей трогать не нужно — они главный показатель того, что удобрение готово.

Когда компост требует вмешательства

Муравьи и уховёртки

Если вы заметили этих насекомых, это сигнал, что процесс разложения органики замедлился. Для восстановления баланса нужно повысить температуру внутри компостной кучи. Это можно сделать, добавив богатые азотом материалы, такие как кровяная мука, моллюсковая скорлупа или навоз.

Как избавиться от вредителей

Если вредные насекомые всё же завелись в компосте, попробуйте следующие методы:

  • Подсушивание. Разложите компост тонким слоем на брезенте и дайте ему подсохнуть. Насекомые покинут его сами.
  • Просеивание. Переберите компост через крупное сито, собирая насекомых вручную. Это трудоёмко, но эффективно и улучшает структуру удобрения.

Итог

Компостная куча — это экосистема, где каждая форма жизни выполняет свою функцию. Оставляйте дождевых червей, чтобы получить лучшее удобрение, и не бойтесь вмешиваться, если заметите вредителей. Ухоженный компост станет залогом богатого урожая.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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