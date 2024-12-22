Как правильно посадить кукурузу: пошаговая инструкция

Кукуруза — одна из самых неприхотливых культур, если её посев выполнен по всем правилам. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных поделилась рекомендациями о сроках и технологии посадки этой злаковой культуры.
Идеальное время для посева кукурузы наступает, когда температура почвы на глубине 10 см достигает +12 градусов. Этот момент обычно приходится на конец апреля — середину мая, в зависимости от региона.
Перед посадкой семена необходимо тщательно подготовить:
За день до посева взрыхлите почву. Если грунт бедный, рекомендуется внести аммиачную селитру. Это обеспечит растениям достаточное количество азота на начальном этапе роста.
Распределите семена равномерно, засыпьте их почвой, и через несколько дней появятся первые всходы.
Правильный посев кукурузы — залог крепких и здоровых растений. Подготовьте семена, соблюдайте расстояния при посадке, и вы получите богатый урожай без особых хлопот.
Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).
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