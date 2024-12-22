Как правильно посадить кукурузу: пошаговая инструкция

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кукуруза — одна из самых неприхотливых культур, если её посев выполнен по всем правилам. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных поделилась рекомендациями о сроках и технологии посадки этой злаковой культуры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кукуруза

Когда лучше сажать кукурузу

Идеальное время для посева кукурузы наступает, когда температура почвы на глубине 10 см достигает +12 градусов. Этот момент обычно приходится на конец апреля — середину мая, в зависимости от региона.

Подготовка семян

Перед посадкой семена необходимо тщательно подготовить:

Прогревание. Подержите их в течение 5 дней при температуре около +35 градусов.

Замачивание. Поместите семена в тёплую воду на сутки, чтобы ускорить прорастание.

Подготовка участка

За день до посева взрыхлите почву. Если грунт бедный, рекомендуется внести аммиачную селитру. Это обеспечит растениям достаточное количество азота на начальном этапе роста.

Технология посева

Глубина бороздок: 7 см.

Расстояние между рядами: 60 см.

Между растениями в ряду: 40 см.

Распределите семена равномерно, засыпьте их почвой, и через несколько дней появятся первые всходы.

Итог

Правильный посев кукурузы — залог крепких и здоровых растений. Подготовьте семена, соблюдайте расстояния при посадке, и вы получите богатый урожай без особых хлопот.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

