Урожай картошки без потерь: секреты агротехники

Выращивать картофель на одном участке несколько лет подряд — задача не из простых. Однако опытные огородники утверждают: соблюдение определённых агротехнических приёмов помогает сохранить урожайность на достойном уровне, даже если обойтись без севооборота.
В идеальных условиях картофель выращивают на двух чередующихся участках: пока один отдыхает, другой используется. Но как быть, если огород всего шесть соток, где нужно разместить дом, сад, грядки и ещё оставить место для отдыха? Выход есть — правильная агротехника.
Примерно за 10-14 дней до сбора урожая скашивайте всю ботву и сразу выносите её с участка. Это снижает риск распространения заболеваний.
После уборки клубней обработайте почву биофунгицидом. Делать это нужно до наступления холодов, так как большинство препаратов теряют эффективность при температуре ниже +10-15 градусов.
Затем засевайте участок сидератами — овсом, горчицей или их смесью. Они обеззараживают почву, устраняют вредителей и обогащают её полезными веществами.
Осенью, после скашивания сидератов, их зелёная масса заделывается в грунт. Дополнительно вносите золу и перегной, особенно если почва кислая. Для картофеля оптимальная кислотность — 5,0-5,5. При более высоких показателях, например 6,5-7, возрастает риск поражения клубней проволочником и паршой.
При соблюдении всех рекомендаций даже постоянное выращивание картофеля на одном месте не приведёт к снижению урожая. Правильная обработка почвы, использование сидератов и контроль кислотности помогут защитить растения от болезней и вредителей, сохраняя их питательный баланс.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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