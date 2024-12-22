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Урожай картошки без потерь: секреты агротехники

2:18
Садоводство

Выращивать картофель на одном участке несколько лет подряд — задача не из простых. Однако опытные огородники утверждают: соблюдение определённых агротехнических приёмов помогает сохранить урожайность на достойном уровне, даже если обойтись без севооборота.

Картофель
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

Почему севооборот важен, но не обязателен

В идеальных условиях картофель выращивают на двух чередующихся участках: пока один отдыхает, другой используется. Но как быть, если огород всего шесть соток, где нужно разместить дом, сад, грядки и ещё оставить место для отдыха? Выход есть — правильная агротехника.

План действий для стабильного урожая

1. Удаление ботвы.

Примерно за 10-14 дней до сбора урожая скашивайте всю ботву и сразу выносите её с участка. Это снижает риск распространения заболеваний.

2. Обработка почвы.

После уборки клубней обработайте почву биофунгицидом. Делать это нужно до наступления холодов, так как большинство препаратов теряют эффективность при температуре ниже +10-15 градусов.

3. Посев сидератов.

Затем засевайте участок сидератами — овсом, горчицей или их смесью. Они обеззараживают почву, устраняют вредителей и обогащают её полезными веществами.

4. Удобрение и улучшение почвы.

Осенью, после скашивания сидератов, их зелёная масса заделывается в грунт. Дополнительно вносите золу и перегной, особенно если почва кислая. Для картофеля оптимальная кислотность — 5,0-5,5. При более высоких показателях, например 6,5-7, возрастает риск поражения клубней проволочником и паршой.

Итог

При соблюдении всех рекомендаций даже постоянное выращивание картофеля на одном месте не приведёт к снижению урожая. Правильная обработка почвы, использование сидератов и контроль кислотности помогут защитить растения от болезней и вредителей, сохраняя их питательный баланс.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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