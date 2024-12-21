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Эти деревья мешают расти другим: не сажайте их вместе

Садоводство

В саду тоже есть свои законы выживания: растения ведут борьбу за свет, влагу и питательные вещества. Некоторые из них настолько эгоистичны, что могут буквально вытеснить соседей. Узнаем, какие деревья лучше сажать отдельно, чтобы сохранить гармонию на участке.

Персик
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Персик

Орехи — тихие отравители

Грецкий, маньчжурский, черный орехи, а также фундук и лещина — настоящие садовые агрессоры. Они выделяют вещества, подавляющие рост соседних растений. В их тени выжить могут разве что крапива и ежевика.

Абрикосы: свет и пространство только для себя

Абрикосы плохо уживаются с другими плодовыми деревьями. Им нужен обильный свет, а мощная крона и разросшаяся корневая система мешают соседям развиваться.

Персики: конфликтные соседи

Эти деревья не переносят соседства с яблонями, грушами, сливами и даже абрикосами. Они чувствительны к конкуренции, поэтому высаживать их лучше подальше от других культур.

Вишня и её конфликтная корневая система

Вишня, как и её родственники — слива и черешня, часто конфликтует с яблонями и грушами. Это противостояние происходит под землёй: корни этих деревьев буквально мешают друг другу. Зато косточковые хорошо соседствуют между собой, если это восточные или западные сорта.

Яблоня: безопасна, но не универсальна

Яблони сами по себе безвредны, но у них могут быть общие вредители с другими культурами. Именно поэтому сажать яблоню лучше отдельно, чтобы минимизировать риски заболеваний.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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