Как вырастить больше картофеля: три неожиданных метода

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель считается неприхотливой культурой, однако от привычного способа посадки можно получить меньше урожая, чем ожидается. Огородники давно экспериментируют с методами, чтобы повысить эффективность. Мы расскажем о трёх проверенных способах, которые помогут вырастить здоровые клубни.

Фото: commons.wikimedia.org by Manuel Anastácio, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель

1. Посадка в траншею

Этот метод давно известен, но его часто недооценивают. Главное отличие — вместо отдельных лунок выкапывается длинная траншея. Ее параметры:

Глубина — около 25 см.

Ширина — 30 см.

Расстояние между траншеями — 70 см.

На дно выкладываются органические материалы: сорняки, листья, мелкие ветки или солома. Затем добавляется слой почвы. Картофельные клубни размещаются на этой основе и присыпаются землей, формируя небольшой гребень. До появления первых ростков грядки накрываются плотной тканью.

Этот метод особенно удобен для владельцев мотоблоков и подходит для повышения урожайности в условиях бедной почвы.

2. Посадка на гребень

Для участков с плотной и влажной почвой идеально подойдёт гребневой метод. Он ускоряет прогревание грунта и улучшает дренаж, что особенно важно для ранних сортов картофеля.

Инструкция:

Формируются гребни высотой до 20 см и шириной 50-60 см.

Расстояние между гребнями — около 60 см.

Картофель высаживается на глубину 10 см с интервалом между клубнями около 30 см.

Гребни требуют регулярного полива, особенно в засушливое время. Важно следить, чтобы вода не разрушала их форму. Уход стандартный: защита от вредителей и прополка. Главный плюс метода — лёгкость при сборе урожая.

3. Конусная посадка

Метод кажется сложным, но его результаты впечатляют. Картофель формирует мощную корневую систему и даёт крупные клубни.

Процесс посадки:

Перекопать участок диаметром 2 метра.

Добавить 4 ведра перепревшего навоза или других удобрений.

Разместить клубни по окружности с интервалом 25 см.

С появлением ростков формировать из почвы конус высотой 40 см с небольшой воронкой на вершине для сбора влаги.

Этот способ подходит только для тёплого времени года. При угрозе ночных заморозков его лучше не использовать.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

