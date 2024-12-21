5 предметов, которые сделают маленькую квартиру уютной

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Маленькие квартиры требуют особого подхода, чтобы сделать их комфортными и удобными. Существует масса способов улучшить пространство, и многие из них не требуют крупных затрат. Вот список предметов, которые помогут вам организовать хранение, а также добавят уют и функциональность вашему жилью.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

1. Корзины: удобство и стиль

Плетеные корзины — это не только стильный аксессуар, но и отличный способ организовать пространство. Они занимают минимум места и могут спрятать в себе всё что угодно: полотенца, игрушки, постельное бельё или даже крупы. Размещайте их в разных уголках квартиры, чтобы поддерживать порядок и добавить интересные акценты в интерьер.

2. Пуф: компактность и многофункциональность

Если вы ещё не уверены, что пуф — это нужная вещь в вашем доме, пришло время пересмотреть своё мнение. Пуфы идеально подходят для маленьких квартир, так как они компактны и мобильны. Их можно использовать как сиденье, журнальный столик или подставку для ног. А если нужно, легко перемещать в другую комнату.

3. Большое зеркало: визуальное расширение пространства

Зеркала — маст-хэв для небольших помещений, так как они способны визуально увеличить пространство и добавить света. Разместите зеркало в полный рост напротив окна, чтобы оно отражало естественный свет и создавалось ощущение простора.

4. Ящики под кроватью: скрытое место для хранения

Не оставляйте пространство под кроватью пустым! Заполните его вместительными ящиками для хранения всего необходимого. Это скрытое место идеально подходит для хранения сезонных вещей, постельного белья и других предметов, которые не нужно держать на виду.

5. Открытая вешалка: простота и удобство

Открытая вешалка — это отличный способ организовать хранение одежды в небольшом пространстве. Она не занимает много места и идеально подходит для быстрого доступа к одежде. Вы можете выбрать напольный или настенный вариант, в зависимости от того, что лучше впишется в вашу квартиру.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

