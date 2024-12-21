Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство Албании ввело годичный запрет на использование TikTok
Как приготовить оливье, чтобы гости просили добавки
Как вырастить редиску до марта: секреты раннего урожая
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности
Как сделать рис для плова рассыпчатым
Почему собака отказывается есть из миски и что с этим делать
Надежда Кадышева отказалась записывать песню с MIA BOYKA: что случилось
Как помочь питомцу, если он плохо спит
Разбираем права водителя: можно ли не показывать документы на стоянке

5 предметов, которые сделают маленькую квартиру уютной

2:17
Садоводство

Маленькие квартиры требуют особого подхода, чтобы сделать их комфортными и удобными. Существует масса способов улучшить пространство, и многие из них не требуют крупных затрат. Вот список предметов, которые помогут вам организовать хранение, а также добавят уют и функциональность вашему жилью.

Гостиная
Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостиная

1. Корзины: удобство и стиль

Плетеные корзины — это не только стильный аксессуар, но и отличный способ организовать пространство. Они занимают минимум места и могут спрятать в себе всё что угодно: полотенца, игрушки, постельное бельё или даже крупы. Размещайте их в разных уголках квартиры, чтобы поддерживать порядок и добавить интересные акценты в интерьер.

2. Пуф: компактность и многофункциональность

Если вы ещё не уверены, что пуф — это нужная вещь в вашем доме, пришло время пересмотреть своё мнение. Пуфы идеально подходят для маленьких квартир, так как они компактны и мобильны. Их можно использовать как сиденье, журнальный столик или подставку для ног. А если нужно, легко перемещать в другую комнату.

3. Большое зеркало: визуальное расширение пространства

Зеркала — маст-хэв для небольших помещений, так как они способны визуально увеличить пространство и добавить света. Разместите зеркало в полный рост напротив окна, чтобы оно отражало естественный свет и создавалось ощущение простора.

4. Ящики под кроватью: скрытое место для хранения

Не оставляйте пространство под кроватью пустым! Заполните его вместительными ящиками для хранения всего необходимого. Это скрытое место идеально подходит для хранения сезонных вещей, постельного белья и других предметов, которые не нужно держать на виду.

5. Открытая вешалка: простота и удобство

Открытая вешалка — это отличный способ организовать хранение одежды в небольшом пространстве. Она не занимает много места и идеально подходит для быстрого доступа к одежде. Вы можете выбрать напольный или настенный вариант, в зависимости от того, что лучше впишется в вашу квартиру.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Боец ММА Емельяненко впервые устроился на работу
Новости спорта
Боец ММА Емельяненко впервые устроился на работу Аудио 
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма
Наука и техника
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Стало известно, зачем Филипп Киркоров отправился на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад
ВВС сработали молниеносно: в Бразилии перехватили неопознанный самолёт
Неожиданные сочетания: соки, которые укрепляют иммунитет
Что сказать инспектору, чтобы быстро продолжить путь
Как избежать зимней гибели растений: советы по укрытию
Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах
Натуральное питание: творог и яйца в рационе собаки
Секреты правильного выбора румян: как не ошибиться в оттенке
Катышки на одежде: узнайте как избавиться от них за минуту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.