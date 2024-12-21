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Зимнее укрытие клубники: натуральный способ борьбы с мышами

1:24
Садоводство

В конце ноября дачникам стоит позаботиться об укрытии клубники, чтобы защитить её не только от холода, но и от нежелательных "гостей". В этот период на участке активизируются мыши, которые могут повредить растения. Как же уберечь клубнику от грызунов и сохранить её в целости до весны?

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Природная защита от мышей

Для отпугивания грызунов можно использовать натуральные средства, которые не только безопасны для растений, но и эффективно выполняют свою роль. Есть несколько растений, запах которых мыши не переносят.

Секреты идеальной защиты клубники на зиму:

  • Ель
  • Клён
  • Липа
  • Осина
  • Тополь

Ветви одного или нескольких из этих растений станут отличным укрытием для клубники. Просто соберите их и аккуратно положите на растения.

Почему это работает

Запах этих растений неприятен для мышей, и они избегают участков, где такие ветки лежат. Но это не всё! Ветки обеспечивают защиту клубники от сильного ветра и помогают сохранить корневую систему растения от замерзания. Таким образом, клубника будет защищена и от морозов, и от мышей.

Укрытие клубники ветками не только улучшит её зимовку, но и позволит вам избежать проблем с грызунами, создавая для неё оптимальные условия в холодный период.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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