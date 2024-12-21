Обработка почвы для рассады: простой способ избежать болезней

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание рассады требует внимания к множеству деталей: от выбора посадочного материала до создания идеальных условий для молодых растений. Одним из ключевых факторов является качество почвы. Именно от неё зависит здоровье и рост вашей рассады.

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Почему важна обработка почвы

Качественная обработка грунта не только защищает растения от патогенов, но и улучшает структуру и питательность почвы. Простое, но эффективное средство для этой задачи — марганцовка.

Как правильно использовать марганцовку

Для обработки почвы потребуется:

Раствор:разведите 1 грамм марганцовки в 4 стаканах воды.

Убедитесь, что препарат полностью растворился, чтобы избежать ожогов корней.

Обработка:полейте полученным раствором подготовленную почву.

Также обработайте ёмкости, в которых будет храниться или использоваться грунт.

Марганцовка эффективно уничтожает патогены, делая почву безопасной для рассады.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

