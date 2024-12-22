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Деревья, которые разрушают фундамент и вредят растениям

1:51
Садоводство

Если вы стремитесь создать уютную и защищённую территорию вокруг своего дома, выбор подходящих деревьев — важный шаг. Однако не всякая растительность станет вашим союзником в борьбе за комфорт и приватность. Некоторые деревья, на первый взгляд полезные, могут принести больше проблем, чем пользы.

Липовый цвет
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Liesch, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Липовый цвет

Какие деревья лучше избегать

Дуб

Дуб славится своей мощью и способностью защищать участок от ветров. Но у этого дерева есть серьёзный минус: оно подавляет рост культурных растений вокруг себя. Если на вашем участке важна плодородность, дуб — не лучший выбор.

Тополь

Тополь быстро растёт и достигает внушительных размеров, но это его единственные плюсы. Среди недостатков:

  • Разрастающиеся корни, которые могут повредить дорожки и фундамент дома.
  • Обильный пух, засоряющий участок.
  • Способность подавлять рост других растений.

Клён

Клён активно поглощает воду и питательные вещества из почвы, лишая другие растения ресурсов для роста. Кроме того, он "щедро" разбрасывает свои семена, что приводит к появлению поросли, избавиться от которой крайне сложно.

Липа

Липа устойчива к ветрам, но её побочный эффект — привлечение тли, клещей и муравьёв. Эти насекомые вредят культурным растениям, что делает липу нежелательным соседом на вашем участке.

Как избежать ошибок

При выборе деревьев для участка ориентируйтесь не только на их красоту или высоту. Учитывайте их влияние на другие растения, особенности корневой системы и склонность привлекать вредителей. Это поможет вам создать комфортный и безопасный уголок природы возле дома.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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