Простые способы защитить сад от зимнего обледенения

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ледяной дождь — одно из самых неприятных явлений природы. Он может нанести серьёзный урон не только постройкам, но и садовым деревьям. Под тяжестью льда и мокрого снега ветви, даже самых крепких деревьев, рискуют сломаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Замёрзшие ягоды

Почему это опасно

Мокрый снег и ледяной дождь создают серьёзную нагрузку на ветви деревьев. При сильном ветре ситуация усугубляется: под тяжестью льда ломаются даже толстые ветки. Это приносит садоводам немало хлопот и требует особого внимания к защите растений.

Не пытайтесь сбить лёд с веток

Удаление льда механическим способом, например, соскабливание или постукивание, может повредить кору. Это сделает дерево уязвимым к болезням и морозам.

Избегайте разведения костров

Сильное тепло может создать эффект внезапной оттепели, из-за чего растения начнут раскрывать почки. В зимний период это губительно для деревьев.

Растопите лёд вручную на молодых побегах

Для молодых саженцев можно использовать тепло собственных рук, чтобы осторожно удалить лёд с веточек.

Поставьте опоры под ветви

Если на ветвях скопился лёд, лучше всего подпереть их опорами. Это поможет избежать поломок от избыточного давления.

Как предотвратить последствия

Единого способа полностью защитить деревья от ледяного дождя нет, но эти простые меры позволят минимизировать ущерб и сохранить здоровье растений.

Уточнения

Сад - территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

