Семь дел, которые нужно сделать в саду до Нового года

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Декабрь — время, когда природа засыпает, но работы в саду не заканчиваются. Дни становятся всё короче, а список дел — длиннее. Чтобы защитить деревья и кустарники от зимних невзгод и подготовить сад к новому сезону, важно правильно расставить приоритеты.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сад, огород зимой

1. Утепление деревьев и кустов

Зимний холод может быть губителен для растений. Замульчируйте приствольный круг, добавив слой торфа, опилок или лапника. Для особо чувствительных культур используйте укрывной материал — мешковину или агроткань.

2. Укрывание клубники

Клубничные грядки требуют особого внимания. Оптимальный способ утепления — укладка елового лапника или веток тополя. Это сохранит тепло и защитит кустики от обледенения.

3. Осмотр укрытого винограда

Даже если виноград уже укрыт, проверьте состояние материала. Убедитесь, что укрытие надёжно защищает кусты, и поправьте, если необходимо.

4. Стратификация косточек

Сейчас самое время начать стратификацию косточек вишни и сливы. Процесс займёт от 4 до 6 месяцев, чтобы весной семена были готовы к посадке.

5. Обрезка зимостойких кустарников

В декабре обрезают смородину, крыжовник, калину, шиповник и барбарис. Удалите старые и слабые ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов весной.

6. Удаление старых деревьев

Если в саду есть старые, больные деревья, их можно удалить уже сейчас. Пни лучше выкорчевать весной, когда земля станет мягче.

7. Снег на ветвях

Обильный снегопад может повредить ветви деревьев. Аккуратно стряхивайте снег с помощью метёлки, чтобы избежать их обламывания.

Главное в зимнем уходе

Работа в саду зимой помогает растениям легче перенести морозы и заложить основу для будущего урожая. При правильном подходе ваши усилия окупятся уже в новом сезоне.

Уточнения

Сад - территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

