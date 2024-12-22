Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как получить богатый урожай свеклы? Вот где её нужно сажать
Отрыли новый мир — река Меконг раскрыла более 200 ранее неизвестных видов животных
Как постирать шерстяные свитера, чтобы они не потеряли форму и цвет? 
Нечаянная радость: смысл одного из самых чудотворных образов Божией Матери
Изменения в поведении собаки: как возраст влияет на неё
Когда и как использовать полив кипятком на даче
Почему кошка пьёт много воды: главные причины и что с этим делать
Блонд «крем-брюле»: роскошный оттенок для любого возраста
Эти бутерброды с красной икрой, плавленым сыром и яйцом гарантированно понравятся семье и гостям

Как неухоженный сад помогает экосистеме

3:15
Садоводство

Традиционная осенняя уборка в саду кажется многим обязательной. Однако у природы есть свои планы, и вмешательство человека иногда приносит больше вреда, чем пользы. Оставив сад в покое, вы поможете экосистеме и облегчите себе весенние хлопоты. Рассмотрим 12 причин не убирать сад осенью.

Снеговик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

1. Естественное удобрение почвы

Опавшие листья и стебли, оставленные для естественного разложения, превращаются в питательное удобрение прямо на месте. Это аналог компостирования, который не требует от вас усилий.

2. Укрытие для опылителей

Дикие пчёлы и бабочки, такие как павлиний глаз и крапивница, зимуют в коре, сухих стеблях и листьях. Убирая сад, вы лишаете их укрытий и наносите ущерб будущему урожаю.

3. Забота о хищных насекомых

Божьи коровки, златоглазки и жужелицы зимуют в саду и активно помогают бороться с вредителями весной. Сохраните их естественные убежища, оставив участок нетронутым.

4. Защита многолетников от морозов

Оставленные листья и стебли создают естественное укрытие, защищая корни многолетников. Особенно важно это для растений с низкой зимостойкостью.

5. Натуральная мульча

Листья предотвращают эрозию почвы, защищают корни от промерзания и служат естественным барьером от ветра и холода.

6. Естественный самосев

Семена растений, оставленные на зиму, обеспечивают самопосев, что сэкономит вам время и силы весной. Даже если часть из них съедят птицы, другие вырастут сами.

7. Полезные микроорганизмы

Оставшиеся в земле корни стимулируют рост почвенных бактерий, которые помогают бороться с патогенами и обогащают почву.

8. Предотвращение эрозии

Голая почва зимой подвержена разрушению от ветра и дождя. Органика на поверхности служит защитным слоем.

9. Аэрация почвы

Весной выдергивание старых корней улучшает аэрацию и насыщение грунта кислородом.

10. Подкормка птиц

Неубранный сад становится источником пищи для насекомоядных птиц, которые помогут вам бороться с вредителями в будущем сезоне.

11. Облегчение весенней уборки

Мертвые растения становятся более ломкими за зиму, упрощая уборку и экономя ваше время.

12. Очарование зимнего сада

Заснеженные семенные головки, ягоды на ветвях и птицы, порхающие вокруг подсолнухов, придают саду особую зимнюю красоту. Оставьте немного "неухоженности", чтобы насладиться этими моментами.

Когда убирать всё же нужно

Болезни растений. Поражённые части следует удалить и утилизировать.

Эстетика. Если вас раздражает "неухоженность", выбирайте компромиссные меры.

Уточнения

Зима́ - одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Последние материалы
Эти бутерброды с красной икрой, плавленым сыром и яйцом гарантированно понравятся семье и гостям
Как стресс разрушает пищеварение: когда изжога становится опасной
Размер социальных выплат пенсионерам в Москве вырастет
Врач устроил теракт на рождественской ярмарке в Германии
Дорохов заявил Петрову, что его часики тикают, а Оскар, в отличие от Борисова, не светит
Какого цвета скатерть следует выбрать для новогоднего стола? В этом году откажитесь от красных тонов
Что мешает похудеть? Эти 5 причин отделяют вас от идеальной фигуры
Первая в своем роде — учеными найдена двойная звезда близь черной дыры
Чем удивит обновлённая версия Lada Niva Travel OFF-ROAD
Быстро и легко! Эффективный способ, как без труда очистить радиатор отопления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.