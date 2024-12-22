Ошибки при выращивании лимона: чего стоит избегать

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Элегантный лимон с глянцевыми листьями и полезными плодами стал любимцем среди любителей комнатных растений. Его адаптивность позволяет выращивать дерево даже в обычном горшке на подоконнике или отапливаемой террасе. Однако для успешного роста и плодоношения лимона придётся учесть ряд нюансов.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комнатный лимон

История комнатного лимона

В России первым массовым выращиванием лимонов занялся нижегородский купец Карачистов, привезший растение из Османской империи в 1860 году. Его саженец положил начало культуре комнатных лимонов. Сегодня доступны десятки сортов, включая легендарные "Павловские".

Сорта для дома

"Лунарио" — сицилийский сорт, дающий плоды до 4 раз в год. Компактное дерево с плодами до 150 г.

"Мейера" — китайский ремонтантный сорт с сочными и сладковато-кислыми плодами.

"Павловский" — старинный российский сорт, дающий плоды дважды за сезон.

"Дженоа" и "Вилла Франка" — сорта с выраженным ароматом и высокой урожайностью.

Уход за лимоном

Почва и горшок: лимон предпочитает рыхлый грунт с нейтральной кислотностью. Горшок выбирайте устойчивый, с дренажными отверстиями.

Освещение: обеспечьте хорошее освещение, но избегайте прямых солнечных лучей.

Температура: летом — 20-24 °С, зимой — 5-10 °С. Не допускайте сильных перепадов температуры.

Полив: умеренный, но регулярный. Используйте мягкую тёплую воду.

Подкормка: чередуйте минеральные и органические удобрения, особенно в период активного роста.

Размножение

Лимоны можно размножать черенками или семенами. Черенкование — наиболее простой способ: срезайте полуодревесневшие побеги, обрабатывайте стимулятором и высаживайте в подготовленную почву. Для семян важно выбрать хорошо вызревшие косточки, которые сначала замачивают, а затем сеют.

Вредители и болезни

Лимоны могут страдать от щитовки, паутинного клеща и мучнистого червеца. Для борьбы используйте мыльный раствор, акарициды или инсектициды. Среди болезней наиболее опасны фитофтороз и корневая гниль. Регулярное опрыскивание и поддержание оптимальной влажности помогут избежать проблем.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

