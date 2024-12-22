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Морозы и грызуны: спасите свои саженцы от опасности

2:06
Садоводство

Зимний период несёт множество угроз для молодых деревьев. Холод, солнце, снег, лёд и голодные животные могут нанести значительный ущерб. Узнайте, как минимизировать риски и сохранить здоровье растений.

саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
саженцы

Причины повреждений от холода

Проблемы начинаются с недостаточной зимостойкости растений. Среди основных факторов — экстремальные погодные условия (ледяные дожди, ветра), засушливая осень и отсутствие снежного покрова. Морозы до -15 °C и ниже особенно опасны для корней. Чтобы предотвратить промерзание, рекомендуется обильный осенний полив и мульчирование корней измельчённой древесиной.

Солнечные ожоги и защита коры

Солнечные ожоги чаще всего возникают на южной стороне деревьев. Днём кора нагревается, а ночью резкие перепады температуры повреждают ткани. Лучший способ защиты — белить стволы или использовать светлый укрывной материал. Для вечнозелёных растений можно применить мешковину или затеняющие экраны.

Снег и лёд: как избежать поломок

Мокрый снег и ледяная корка могут ломать ветки. Чтобы предотвратить это, стряхивайте снег с деревьев и используйте мягкие подвязки для хрупких растений, таких как туи и можжевельники.

Борьба с грызунами

Зайцы и мыши зимой активно повреждают кору. Зайцы объедают стволы, а мыши оставляют следы на газоне и повреждают корни. Для защиты используйте металлические сетки, садовый бинт с пропиткой или репелленты. Не забывайте регулярно проверять укрытия после снегопадов.

Заключение

Обильный полив, своевременное мульчирование и защита от солнечных ожогов — основные меры, которые помогут вашим деревьям пережить зиму. Дополнительно используйте локальные советы от специалистов, чтобы выбрать оптимальные методы для вашего региона.

Уточнения

Саженцы — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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