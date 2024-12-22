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5 способов спасти яблоню от трещин на коре

2:56
Садоводство

Кора яблони выполняет жизненно важные функции, защищая дерево от механических повреждений, погодных факторов и потери влаги. Но что делать, если она трескается? Игнорировать эту проблему нельзя — она может привести к гибели дерева или заражению сада. Разберём основные причины повреждений, методы лечения и способы профилактики.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня

Чем опасны трещины

На первый взгляд, небольшая трещина кажется безобидной. Но с течением времени она может расшириться, превращаясь в большую дыру, затрудняющую питание дерева. В неё проникают вода, болезнетворные микроорганизмы и вредители, что способствует развитию гнили. Если повреждения не лечить, дерево может чахнуть и перестать плодоносить.

Основные причины трещин

Заморозки

Зимой жидкость в коре замерзает и расширяется, что приводит к образованию морозобоин. Особенно уязвимы сорта, не адаптированные к холодному климату.

Солнечные ожоги

Резкий перепад температур ранней весной — ещё одна причина. Днём яркое солнце нагревает кору, а ночью наступает холод, из-за чего кора трескается.

Механические повреждения

Сильный наклон веток под тяжестью урожая или мокрого снега часто вызывает трещины.

Грызуны

Мыши, крысы и зайцы зимой повреждают кору, что особенно опасно для молодых деревьев.

Вредители

Жук-короед поражает не только кору, но и внутренние слои древесины. Его присутствие можно определить по отверстиям на стволе.

Болезни

Грибковые заболевания, такие как чёрный рак, могут быстро распространиться, угрожая всему дереву.

Ошибки ухода

Неправильное внесение удобрений или обрезка также провоцируют повреждения.

Лечение повреждений

Очищение раны

Садовым ножом срезают повреждённые ткани до здоровых слоёв, удаляют грязь и обрабатывают место марганцовкой или медным купоросом.

Замазывание трещин

Для небольших повреждений используют краску на натуральной олифе. Для глубоких ран можно приготовить смесь из древесной золы, мела и коровяка.

Борьба с вредителями

Инсектициды вводят в ходы короеда с помощью шприца, после чего замазывают повреждения садовым варом.

Профилактика трещин

Регулярная побелка

Весной и осенью обрабатывайте стволы раствором с медным купоросом для защиты от солнца, мороза и вредителей.

Укрытие на зиму

Молодые деревья утепляют лапником или синтетическими материалами, а приствольный круг мульчируют перегноем.

Правильный уход

Следуйте рекомендациям по удобрениям и обрезке, чтобы избежать ошибок.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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