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Как вырастить клубнику, которая плодоносит всё лето

3:25
Садоводство

Ремонтантная клубника — идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться ягодами не только летом, но и осенью, а в домашних условиях даже зимой. Эти уникальные растения дают несколько урожаев за сезон, что делает их популярными среди садоводов. Рассмотрим лучшие сорта и особенности ухода за этой клубникой.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Что такое ремонтантная клубника

Ремонтантная клубника способна плодоносить несколько раз за сезон. Её сорта делятся на две группы:

Постоянно плодоносящие: урожаи появляются практически без перерывов, но ягоды обычно небольшие (5-8 г).

С периодическими урожаями: эти сорта дают 2-3 волны крупных ягод за сезон (20-50 г, иногда до 100 г).

Хотя отдельные урожаи ремонтантной клубники меньше, чем у обычных сортов, общая урожайность за сезон значительно выше.

Топ-5 лучших сортов ремонтантной клубники

1. "Королева Елизавета-2"

Этот сорт заслуженно называют королевским. Ягоды крупные, весом до 50-100 г, с плотной, блестящей кожицей. Урожайность достигает 3 кг с куста. Сорт устойчив к болезням и зимостойкий, но требует ежегодного омоложения.

2. "Альбион"

Американский сорт с высокими урожаями (до 2 кг с куста). Ягоды крупные, сладкие, хорошо переносят транспортировку. Подходит для средней полосы, но зимой требует укрытия.

3. "Маджестик"

Итальянский сорт с ягодами весом 25-30 г. Отличается ярким вкусом с кислинкой и высокой урожайностью (до 1 кг с куста). Требует пересадки каждые 3-4 года.

4. "Искушение"

Компактные кусты с мелкими (до 35 г) ягодами, обладающими необычным мускатным вкусом. Урожайность до 1,5 кг с куста. Сорт не переносит сильные морозы, поэтому требует укрытия.

5. "Монтерей"

Сорт средней раннеспелости с урожайностью до 2 кг. Ягоды крупные, до 50 г, с плотной мякотью. Хорошо выдерживает морозы, но восприимчив к мучнистой росе.

Особенности ухода за ремонтантной клубникой

Подкормки:

Весной используйте органику (ведро перегноя на 1 м²). В период цветения — нитрофоску, а в августе — фосфорно-калийные удобрения.

Полив:

Поливайте 1 раз в неделю, а при мульчировании — раз в 14 дней.

Обрезка:

В отличие от обычной клубники, у ремонтантных сортов не обрезают листья осенью, чтобы сохранить плодоношение до холодов.

Защита от морозов:

Многие сорта ремонтантной клубники продолжают цвести даже после первых заморозков. Чтобы защитить растения, осенью замульчируйте грядки перепревшим навозом.

Когда ждать урожай

Первый урожай появляется в июне, а последний — осенью, вплоть до заморозков. В сумме с одного куста можно собрать до 3 кг ягод за сезон.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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