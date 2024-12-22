Как вырастить грушу: от саженца до первого урожая

Груши — популярное плодовое дерево, которое радует вкусными плодами и украшает участок. Несмотря на неприхотливость, правильная посадка и уход играют ключевую роль в получении качественного урожая. Узнайте, как создать грушевый сад и обеспечить деревьям долгую и плодотворную жизнь.
Почва: груши предпочитают нейтральные или слегка кислые почвы с pH 6-7. Щелочные или сильно кислые грунты негативно влияют на рост и урожайность.
Дренаж: деревья нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы избежать застоя воды.
Освещение: выбирайте самое солнечное место с хорошей циркуляцией воздуха.
Сорта: для перекрёстного опыления посадите не менее двух сортов, совместимых между собой.
Подготовка саженцев: Если корни открытые, замочите их в воде на 6 часов перед посадкой.
Расстояние: размещайте деревья на расстоянии 4-5 метров друг от друга.
Яма: выкопайте яму, соответствующую размеру корневого кома, и смешайте вынутую землю с органикой (около 30% компоста).
Посадка:
Уход за молодым деревом
Полив: поливайте еженедельно в течение первых двух лет, чтобы обеспечить формирование сильных корней.
Удобрение: весной используйте комплексные удобрения. Избегайте избытка азота, чтобы снизить риск заболеваний.
Сорняки: держите зону вокруг дерева (диаметр 1,5 метра) чистой от сорняков.
Формирование кроны: выберите 3-4 скелетные ветви, равномерно распределённые вокруг ствола, остальные удалите.
Прореживание: регулярно обрезайте пересекающиеся, повреждённые и слабые ветви.
Шпалерная форма: если хотите минимизировать площадь дерева, используйте веерную формировку у стены.
Первые плоды груша даст через 4-6 лет после посадки. Регулярная обрезка, качественный уход и правильное питание обеспечат стабильный урожай в будущем.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
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