Как вырастить грушу: от саженца до первого урожая

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Груши — популярное плодовое дерево, которое радует вкусными плодами и украшает участок. Несмотря на неприхотливость, правильная посадка и уход играют ключевую роль в получении качественного урожая. Узнайте, как создать грушевый сад и обеспечить деревьям долгую и плодотворную жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дерево груши

Требования к месту и почве

Почва: груши предпочитают нейтральные или слегка кислые почвы с pH 6-7. Щелочные или сильно кислые грунты негативно влияют на рост и урожайность.

Дренаж: деревья нуждаются в хорошо дренированной почве, чтобы избежать застоя воды.

Освещение: выбирайте самое солнечное место с хорошей циркуляцией воздуха.

Сорта: для перекрёстного опыления посадите не менее двух сортов, совместимых между собой.

Посадка груш

Подготовка саженцев: Если корни открытые, замочите их в воде на 6 часов перед посадкой.

Расстояние: размещайте деревья на расстоянии 4-5 метров друг от друга.

Яма: выкопайте яму, соответствующую размеру корневого кома, и смешайте вынутую землю с органикой (около 30% компоста).

Посадка:

Убедитесь, что место прививки находится над поверхностью почвы.

Аккуратно расправьте корни.

Засыпьте яму, утрамбовывая землю, чтобы избежать воздушных карманов.

Мульчирование: Уложите слой мульчи, не касаясь ствола, чтобы избежать гниения.

Уход за молодым деревом

Полив: поливайте еженедельно в течение первых двух лет, чтобы обеспечить формирование сильных корней.

Удобрение: весной используйте комплексные удобрения. Избегайте избытка азота, чтобы снизить риск заболеваний.

Сорняки: держите зону вокруг дерева (диаметр 1,5 метра) чистой от сорняков.

Обрезка грушевых деревьев

Формирование кроны: выберите 3-4 скелетные ветви, равномерно распределённые вокруг ствола, остальные удалите.

Прореживание: регулярно обрезайте пересекающиеся, повреждённые и слабые ветви.

Шпалерная форма: если хотите минимизировать площадь дерева, используйте веерную формировку у стены.

Когда ждать урожай

Первые плоды груша даст через 4-6 лет после посадки. Регулярная обрезка, качественный уход и правильное питание обеспечат стабильный урожай в будущем.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

