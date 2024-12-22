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Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами

1:18
Садоводство

Что хорошо растет рядом с огурцами

Рядом с огурцами хорошо растут укроп, мята, петрушка, фенхель и руккола. Если рядом с огурцами растет капуста, дополните гряду листовым сельдереем.

Огурец
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурец

Однако в этом случае придется обойтись без петрушки и укропа, так как они плохо растут рядом друг с другом. Опытные огородники также сажают рядом с огурцами редис. Это связано с тем, что этот овощ улучшает состав почвы, насыщает ее азотом и способствует росту овощной культуры. Кроме того, редис помогает бороться с огуречной молью. Также рядом можно посадить лук.

Что нельзя сажать рядом с огурцами в открытый грунт

Важно помнить, что рядом с огурцами нельзя выращивать родственную культуру. Например, сюда относятся кабачки.

Все дело в том, что из-за этого у обоих растений могут возникнуть проблемы с опылением, а кабачки и огурцы часто становятся жертвами одних и тех же вредителей и болезней.

Именно поэтому не рекомендуется сажать кабачки и огурцы вместе. Огурцы, как и кабачки, относятся к семейству тыквенных. Кроме того, не стоит выращивать рядом с огурцами тыквы или арбузы.

 

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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