Узнайте, как правильно прививать черешню: 4 простых способа

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Прививание — это важная агрономическая практика, которая позволяет улучшить породоохранные качества растений, увеличить урожайность и продлить жизнь деревьев. Черешня, как одно из любимых садовых растений, также может быть успешно привита различными способами. В этой статье мы рассмотрим четыре наиболее распространенных метода прививки черешни, а также предоставим советы для их успешного применения.

Фото: Own work by Tatooine1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Черешня

Прививка в расщеп

Описание метода: Это один из самых простых и распространенных способов прививки, который подходит для прививки черешни на подвой.

Этапы:

Выберите здоровый подвой и обрежьте его на высоте 15-20 см от уровня почвы.

Сделайте вертикальный разрез глубиной около 5 см в центре обрезанного стебля.

Подготовьте черенок черешни длиной 20-30 см с хорошо развитыми почками. Срежьте нижний конец черенка в форме клина.

Вставьте черенок в расщеп и зафиксируйте место прививки изолирующей

Обучите место прививки садовым варом для защиты от инфекций.

Прививка копулировкой

Описание метода: Копулировка — это прививка, при которой черенок и подвой имеют одинаковый или почти одинаковый диаметр.

Этапы:

Подготовьте подвой и черенок, срезав верхнюю часть у обоих растений под углом 30-45 градусов.

Состыкуйте срезанные стороны черенка и подвоя так, чтобы они хорошо совпадали.

Зафиксируйте в месте совмещения специальной пленкой и можете дополнительно замазать садовым варом.

Убедитесь, что прививка проходит в теплый, безветренный день для лучшего приживления.

Прививка в боковой надрез

Описание метода: Этот способ подходит для прививки черешни на более толстые стебли и позволяет использовать более крупные черенки.

Этапы:

Срежьте ветку подвоя на высоте 30-50 см.

На боковой стороне ветки сделайте наклонный надрез длиной около 3 см.

Подготовьте черенок с двумя или тремя почками и срежьте нижний конец в форме клина.

Вставьте черенок в надрез и зафиксируйте его пленкой, чтобы предотвратить попадание воздуха и влаги.

Замажьте место прививки садовым варом для защиты от инфекций.

Прививка в щепа

Описание метода: Эта методика часто используется для прививки молодых деревьев и позволяет успешно соединять подвой и черенок.

Этапы:

Выберите здоровый подвой и срежьте его на высоте 10-15 см.

На нём сделайте разрез в виде щепы длиной около 3 см.

Подготовьте черенок черешни с двумя-тремя почками и сделайте аналогичный срез.

Вставьте черенок в разрез, совмещая древесные слои.

Закрепите место прививки пленкой и обработайте садовым варом.

Прививание черешни — это не только способ увеличения разнообразия фруктов в вашем саду, но и отличная возможность повысить качество и устойчивость растений к различным условиям. Каждый из рассмотренных методов имеет свои особенности и подходит для различных ситуаций. Выберите тот, который наиболее удобен для вас, и следуйте предложенным шагам, чтобы успешно привить черешню.