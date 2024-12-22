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Узнайте, как правильно прививать черешню: 4 простых способа

3:28
Садоводство » Деревья и кустарники

Прививание — это важная агрономическая практика, которая позволяет улучшить породоохранные качества растений, увеличить урожайность и продлить жизнь деревьев. Черешня, как одно из любимых садовых растений, также может быть успешно привита различными способами. В этой статье мы рассмотрим четыре наиболее распространенных метода прививки черешни, а также предоставим советы для их успешного применения.

Черешня
Фото: Own work by Tatooine1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Черешня

Прививка в расщеп

Описание метода: Это один из самых простых и распространенных способов прививки, который подходит для прививки черешни на подвой.

Этапы:

  • Выберите здоровый подвой и обрежьте его на высоте 15-20 см от уровня почвы.
  • Сделайте вертикальный разрез глубиной около 5 см в центре обрезанного стебля.
  • Подготовьте черенок черешни длиной 20-30 см с хорошо развитыми почками. Срежьте нижний конец черенка в форме клина.
  • Вставьте черенок в расщеп и зафиксируйте место прививки изолирующей
  • Обучите место прививки садовым варом для защиты от инфекций.

Прививка копулировкой

Описание метода: Копулировка — это прививка, при которой черенок и подвой имеют одинаковый или почти одинаковый диаметр.

Этапы:

  • Подготовьте подвой и черенок, срезав верхнюю часть у обоих растений под углом 30-45 градусов.
  • Состыкуйте срезанные стороны черенка и подвоя так, чтобы они хорошо совпадали.
  • Зафиксируйте в месте совмещения специальной пленкой и можете дополнительно замазать садовым варом.
  • Убедитесь, что прививка проходит в теплый, безветренный день для лучшего приживления.

Прививка в боковой надрез

Описание метода: Этот способ подходит для прививки черешни на более толстые стебли и позволяет использовать более крупные черенки.

Этапы:

  • Срежьте ветку подвоя на высоте 30-50 см.
  • На боковой стороне ветки сделайте наклонный надрез длиной около 3 см.
  • Подготовьте черенок с двумя или тремя почками и срежьте нижний конец в форме клина.
  • Вставьте черенок в надрез и зафиксируйте его пленкой, чтобы предотвратить попадание воздуха и влаги.
  • Замажьте место прививки садовым варом для защиты от инфекций.

Прививка в щепа

Описание метода: Эта методика часто используется для прививки молодых деревьев и позволяет успешно соединять подвой и черенок.

Этапы:

  • Выберите здоровый подвой и срежьте его на высоте 10-15 см.
  • На нём сделайте разрез в виде щепы длиной около 3 см.
  • Подготовьте черенок черешни с двумя-тремя почками и сделайте аналогичный срез.
  • Вставьте черенок в разрез, совмещая древесные слои.
  • Закрепите место прививки пленкой и обработайте садовым варом.

Прививание черешни — это не только способ увеличения разнообразия фруктов в вашем саду, но и отличная возможность повысить качество и устойчивость растений к различным условиям. Каждый из рассмотренных методов имеет свои особенности и подходит для различных ситуаций. Выберите тот, который наиболее удобен для вас, и следуйте предложенным шагам, чтобы успешно привить черешню.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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