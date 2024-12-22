выращивание свеклы

Как получить богатый урожай свеклы? Вот где её нужно сажать

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Где лучше всего сажать свеклу

Свекла хорошо плодоносит, если ее посадить на солнечном, хорошо освещенном месте. Если посадить свеклу в затененном месте, то у нее будет высокая и толстая ботва и небольшие корнеплоды.

Высаживайте корнеплод в почву после капусты, огурцов, картофеля или помидоров. Опытные огородники рекомендуют повторять место посадки овощей не более 3-4 лет.

Почва для свеклы должна быть суглинистой и богатой органикой. Болотистые и кислые участки лучше не использовать. Выбирайте достаточно сухое место для свекольной грядки, так как корнеплод не любит излишней влажности.

Свекла также предпочитает нейтральную почву. Кислые почвы можно нейтрализовать с помощью молотой яичной скорлупы или доломитовой муки.

Не сажайте рядом со свеклой горчицу, кукурузу, перец, петрушку, фенхель или шпинат. Эти растения угнетают корнеплоды.

Что положить в лунку при посадке свеклы

На каждый квадратный метр грядки можно добавить компост или перепревший навоз. Также для этой цели хороша древесная зола, суперфосфат или аммиачная селитра. После внесения удобрения перекопайте почву на лопату и разровняйте поверхность граблями.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

