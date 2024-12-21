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Забудьте о проблемах с глиной: создайте газон своей мечты

1:15
Садоводство » Советы

Глинистая почва – сложная, но не непреодолимая, среда для выращивания газона. Её плотная структура, удерживающая влагу,  часто приводит к уплотнению и плохому дренажу, затрудняя доступ корней к воздуху и питательным веществам.  Однако глинистая почва богата минералами.  Успешное выращивание газона на такой почве возможно при правильном подходе.

Ключевые моменты:

  • Выбор травы: предпочтительны засухоустойчивые сорта, такие как бермудская, зойсия и буйволовая травы, с развитой корневой системой.
  • Улучшение почвы: регулярная аэрация, внесение органических удобрений (компост, перепревший навоз) и правильный дренаж (градуировка) улучшают структуру и водопроницаемость глинистой почвы.
  • Уход: умеренный полив, избегая переувлажнения и хождения по мокрой почве,  а также грамотное внесение удобрений (с учетом результатов анализа почвы) – залог здорового газона.
  • Ограничение нагрузки: избегайте интенсивного вытаптывания проблемных участков.

Преодолевая сложности глинистой почвы, вы можете добиться красивого и пышного газона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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