Забудьте о проблемах с глиной: создайте газон своей мечты

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Глинистая почва – сложная, но не непреодолимая, среда для выращивания газона. Её плотная структура, удерживающая влагу, часто приводит к уплотнению и плохому дренажу, затрудняя доступ корней к воздуху и питательным веществам. Однако глинистая почва богата минералами. Успешное выращивание газона на такой почве возможно при правильном подходе.

Ключевые моменты:

Выбор травы: предпочтительны засухоустойчивые сорта, такие как бермудская, зойсия и буйволовая травы, с развитой корневой системой.

Улучшение почвы: регулярная аэрация, внесение органических удобрений (компост, перепревший навоз) и правильный дренаж (градуировка) улучшают структуру и водопроницаемость глинистой почвы.

Уход: умеренный полив, избегая переувлажнения и хождения по мокрой почве, а также грамотное внесение удобрений (с учетом результатов анализа почвы) – залог здорового газона.

Ограничение нагрузки: избегайте интенсивного вытаптывания проблемных участков.

Преодолевая сложности глинистой почвы, вы можете добиться красивого и пышного газона.