Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Венгрии горнолыжный курорт готовится к открытию
Екатерина Варнава объяснила, почему у неё не клеятся свидания
Почему собаки двигают лапами во сне? Разгадка феномена
Зачем добавлять кефир в борщ: необычный совет, который стоит попробовать
Эксперты выяснили, чем полезны ягоды для сосудов
Пять правил, которые продлят срок службы вашего автомобиля
NASA откладывает возвращение двух астронавтов с МКС
ТОП-3 самых упрямых пород: что нужно знать перед покупкой
Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт

Когда и как обрезать деревья зимой: подробное руководство для садоводов

3:21
Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка деревьев — важный аспект ухода за садом, который может значительно повлиять на здоровье и форму растения. Хотя большинство садоводов предпочитают проводить обрезку весной или осенью, зимний период также может быть подходящим временем для этой работы. Однако есть несколько важных условий, которые необходимо учитывать, прежде чем взять в руки садовые инструменты.

Японский сад зимой
Фото: flickr. com by Seattle Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Японский сад зимой

Понимание процесса зимней обрезки

Зимой деревья находятся в состоянии покоя. Это значит, что их жизненные процессы замедлены, и это предоставляет возможность для обрезки без риска нанесения вреда растению. В этот период не происходит активного роста, поэтому сокодвижение минимально, что снижает вероятность стресса для дерева.

Важно учитывать температурные условия

Одним из ключевых факторов, определяющим возможность зимней обрезки, является температура воздуха. Обрезать деревья можно, если температура выше -5°C. При более низких температурах древесина становится хрупкой, что может привести к растрескиванию веток и травмам дерева. Кроме того, обрезка в морозную погоду может вызвать повреждение верхних слоев коры.

Чем лучше заниматься зимой?

Зимой рекомендуется обрезать деревья, у которых уже видно явные дефекты, такие как:

  • Сухие, больные или поврежденные ветви: удаление таких веток позволяет предотвратить распространение болезней и улучшает общее состояние дерева.
  • Перекрещивающиеся ветки: обрезка перекрещивающихся или слишком близко растущих веток способствует лучшему притоку света и воздуха к листве.
  • Формирование кроны: зимой можно формировать крону дерева, придавая ей нужную форму.

Подготовка инструментов

Для успешной зимней обрезки вам понадобятся следующие инструменты:

  • Садовые секаторы: для тонких веток.
  • Ножовка по дереву: для более толстых веток.
  • Секаторы с удлиненной ручкой: для труднодоступных мест.

Не забудьте перед работой тщательно продезинфицировать инструменты, чтобы избежать заноса болезней.

Как правильно обрезать?

Следующие правила помогут вам правильно обрезать деревья зимой:

  • Соблюдайте технику обрезки: не обрезайте слишком близко к стволу, оставляйте "пеньки" длиной до 1 см, чтобы не повредить растяжки.
  • Обрезайте по необходимости: избегайте чрезмерной обрезки; режьте только те ветви, которые действительно нуждаются в удалении.
  • Следите за симметрией: Старайтесь сохранять естественную форму дерева.

Зимняя обрезка деревьев может быть эффективной, если соблюдать определенные условия. Обратите внимание на температуру и состояние древесины, используйте правильные инструменты и следуйте рекомендациям по обрезке. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессиональным садоводам или арбористам.

С помощью таких мер вы сможете поддерживать здоровье деревьев, улучшить их форму и подготовить к следующему вегетационному сезону. Обрезка зимой — это не только возможность, но и шаг к уходу за вашим садом на долгие годы вперед.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Авто
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Пять правил, которые продлят срок службы вашего автомобиля
NASA откладывает возвращение двух астронавтов с МКС
ТОП-3 самых упрямых пород: что нужно знать перед покупкой
Когда и как обрезать деревья зимой: подробное руководство для садоводов
Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт
Как вырастить больше картофеля: три неожиданных метода
Пассажиро- и грузопоток между Арменией и Россией вырос
Мужчины не отстают — что в 2024 году предпочитал исправлять у пластических хирургов сильный пол
Гигантский тунец: новый претендент на мировой рекорд
Северное сияние можно предсказать — как и где увидеть волшебство природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.