Как вырастить редиску до марта: секреты раннего урожая

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В марте рынки и супермаркеты наполняются свежей зеленью и молодой редиской. Но как же добиться раннего урожая? На самом деле, это не так сложно, если знать несколько хитростей.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Редис

Как получить ранний редис

Опытные огородники начинают сеять семена редиса, как только сойдет снег и земля начнет прогреваться под весенними лучами. Чтобы ускорить этот процесс, можно накрыть грядку укрывным материалом или пленкой для теплиц, а также соорудить небольшой парник.

Выбор семян

Для лучшего результата стоит выбирать семена сверхранних сортов редиса. Это позволит получить вкусные и полезные овощи в кратчайшие сроки.

Подготовка семян

Перед посадкой семена можно подготовить следующим образом: намочите кусок ткани теплой водой, разложите на нем семена, накройте тканью и пленкой. Затем поместите в теплое место, чтобы они немного проросли.

Смешивание с грунтом

Смешайте проросшие семена с равными частями песка и перегноя. Соотношение должно быть таким: 1 часть семян и по 5 частей песка и перегноя. Это поможет создать идеальные условия для роста.

Посев в грядки

На подготовленной грядке нарежьте неглубокие бороздки, пролейте их кипящей водой и сразу посейте семена, чтобы почва не успела остыть. После этого пролейте грядку теплым раствором марганцовки из лейки.

Накройте парник или участок пленкой или агроволокном, тщательно зафиксировав края, присыпав их землей.

Собрать ранний урожай редиса можно уже через 25-30 дней после посева.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

