Секреты успешного выращивания черной смородины: выбираем лучший сорт

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина — это одна из самых популярных культур, встречающихся на дачах и приусадебных участках. Существуют более 180 сортов черной смородины, каждый из которых обладает своими особенностями. Рассмотрим самые урожайные сорта, которые подойдут для различных регионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo Смородина

Гармония

Сорт, выведенный в 1995 году, рекомендован для Сибири. Куст среднего размера с прямыми светло-зелеными листьями и крупными черными ягодами. Вкус плодов кисло-сладкий. Урожайность составляет около 4,2 кг с куста. Кустарник устойчив к морозам и засухе, но может поражаться септориозом.

Нежданчик

Этот высокорослый сорт отличается крупными ягодами с высоким содержанием витамина С. Плоды темные, округлой формы, хорошо переносят транспортировку. Урожайность составляет 3-4 кг с куста. Нежданчик обладает высокой морозостойкостью и устойчив к грибковым заболеваниям.

Багира

Сорт был включен в реестр в 1994 году и подходит для Сибири. У него полураскидистая крона и крупные черные ягоды с хорошим вкусом. Урожайность — 3,5-4,5 кг с куста. Багира зимостойка и устойчива к засухе, но иногда может поражаться ржавчиной.

Диковинка

Сорт был выведен в 1985 году и рекомендован для центральной России и Сибири. Он отличается высокой урожайностью: до 7 кг с куста. Ягоды быстро созревают, но сорт не переносит засуху.

Черный жемчуг

Популярный с начала 90-х, этот сорт имеет средние кусты с тонкими ветвями. Плоды овальные, вкусные, слабоароматные. Урожайность — до 5 кг с куста. Сорт хорошо переносит морозы, но может быть подвержен мучнистой росе.

Ксюша

Выращивается с 1994 года. Кусты среднего размера с крупными черными ягодами. Урожайность составляет около 3 кг. Ксюша стойко переносит морозы и устойчива к болезням.

Деликатес

Высокие кусты с плотной листвой дают до 7 кг ягод при совместной посадке. Деликатес хорошо переносит морозы, но не любит жару. Устойчив ко всем распространенным заболеваниям.

Агата

Сорт с крупными ягодами, вес которых достигает 4 г. Плоды кисло-сладкие, урожайность — 3,5 кг с куста. Кусты переносят морозы до -45° и хорошо противостоят мучнистой росе.

Выбор сорта черной смородины зависит от климатических условий и предпочтений садовода. Каждому дачнику найдется подходящий вариант!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

