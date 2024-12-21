Секреты успешного выращивания черной смородины: выбираем лучший сорт

Смородина — это одна из самых популярных культур, встречающихся на дачах и приусадебных участках. Существуют более 180 сортов черной смородины, каждый из которых обладает своими особенностями. Рассмотрим самые урожайные сорта, которые подойдут для различных регионов.
Сорт, выведенный в 1995 году, рекомендован для Сибири. Куст среднего размера с прямыми светло-зелеными листьями и крупными черными ягодами. Вкус плодов кисло-сладкий. Урожайность составляет около 4,2 кг с куста. Кустарник устойчив к морозам и засухе, но может поражаться септориозом.
Этот высокорослый сорт отличается крупными ягодами с высоким содержанием витамина С. Плоды темные, округлой формы, хорошо переносят транспортировку. Урожайность составляет 3-4 кг с куста. Нежданчик обладает высокой морозостойкостью и устойчив к грибковым заболеваниям.
Сорт был включен в реестр в 1994 году и подходит для Сибири. У него полураскидистая крона и крупные черные ягоды с хорошим вкусом. Урожайность — 3,5-4,5 кг с куста. Багира зимостойка и устойчива к засухе, но иногда может поражаться ржавчиной.
Сорт был выведен в 1985 году и рекомендован для центральной России и Сибири. Он отличается высокой урожайностью: до 7 кг с куста. Ягоды быстро созревают, но сорт не переносит засуху.
Популярный с начала 90-х, этот сорт имеет средние кусты с тонкими ветвями. Плоды овальные, вкусные, слабоароматные. Урожайность — до 5 кг с куста. Сорт хорошо переносит морозы, но может быть подвержен мучнистой росе.
Выращивается с 1994 года. Кусты среднего размера с крупными черными ягодами. Урожайность составляет около 3 кг. Ксюша стойко переносит морозы и устойчива к болезням.
Высокие кусты с плотной листвой дают до 7 кг ягод при совместной посадке. Деликатес хорошо переносит морозы, но не любит жару. Устойчив ко всем распространенным заболеваниям.
Сорт с крупными ягодами, вес которых достигает 4 г. Плоды кисло-сладкие, урожайность — 3,5 кг с куста. Кусты переносят морозы до -45° и хорошо противостоят мучнистой росе.
Выбор сорта черной смородины зависит от климатических условий и предпочтений садовода. Каждому дачнику найдется подходящий вариант!
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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