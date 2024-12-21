Заготовка почвы для рассады: рассказываем, как правильно выбрать и хранить

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно подготовить почву для рассады, чтобы обеспечить растениям здоровый рост и богатый урожай? Ответ на этот вопрос начинается с подготовки грунта еще с осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада томатов

Самостоятельное заготовление почвы не только дает уверенность в её качестве, но и помогает сэкономить средства. Секрет успешного роста рассады кроется в правильном выборе компонентов, их пропорциях и обеззараживании.

Идеальный состав грунта для рассады

Хороший грунт должен быть легким, водопроницаемым и питательным. Важно, чтобы он содержал необходимые микроэлементы в форме, доступной для корней. Уровень кислотности должен быть нейтральным, в пределах 6,5-7,0. К тому же, почва должна быть насыщена полезными микроорганизмами.

Идеальный грунт для рассады должен:

Не задерживать влагу и быть рыхлым.

Обеспечивать питание, чтобы растения могли легко адаптироваться после высадки.

Быть устойчивым к уплотнению, но не слишком тяжелым.

Если почва слишком плотная, стоит добавить песок или торф. При недостатке питательных веществ следует использовать перегной. Избегайте сбора земли вблизи дорог или предприятий — это поможет избежать токсинов и вредных примесей.

Заготовка грунта с осени

Ошибка многих дачников — использование почвы с собственного огорода. Это может привести к переносу инфекций. Лучше всего использовать дерновую землю, собранную из березового леса, где растения будут чувствовать себя прекрасно. Деревья богаты фитонцидами, которые полезны для рассады.

Для хранения заготовленной почвы её лучше складывать в полиэтиленовые пакеты, чтобы избежать пересыхания. Храните почву на балконе, но за две недели до посадки её желательно занести в квартиру, чтобы она прогрелась.

Обеззараживание почвы

Прежде чем использовать почву, её следует обеззаразить. Это можно сделать несколькими способами:

Промораживание: Держите почву на морозе в течение 1-2 недель.

Прокаливание: Прокаливайте почву в духовке при 80-90 °C.

Пропаривание: Обрабатывайте на водяной бане в течение 7-8 минут.

Важно помнить, что применение раствора марганцовки может убить не только вредные, но и полезные микроорганизмы.

Состав почвенной смеси

Для приготовления грунта для рассады обычно используют:

Дерновую землю

Листовую почву

Песок

Оптимальное соотношение — 1:1:1. Также можно добавить древесную золу (200 г на 10 л грунта) для улучшения структуры и повышения питательности.

Готовим почву к посеву семян

Перед посевом необходимо обогатить почву живыми бактериями и убедиться, что она рыхлая и увлажненная. Придерживайтесь инструкции к препаратам для обработки грунта и тщательно просеивайте его для удаления крупных частиц.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

