Время собирать урожай: зимующие овощи, которые вас удивят

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как сохранить урожай зимой в суровых климатических условиях? Это вопрос волнует многих дачников, особенно когда речь идет о холодостойких овощах и зелени. Удивительно, но некоторые растения могут зимовать даже при температурах до -30 градусов. Среди них — спаржа, хрен, лук-слизун, щавель, ревень и другие.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Cortin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овощи

Зимостойкие культуры

Как правило, растения делятся на группы в зависимости от их устойчивости к холодам:

Зимостойкие: многолетние луки, щавель, ревень, спаржа, хрен, эстрагон. Эти культуры начинают расти при температуре всего 1 градус и способны переносить заморозки до -10 градусов.

Холодостойкие: капуста, корнеплоды, салат, укроп и другие. Семена таких растений прорастают при 2-5 градусах, но не переносят высоких температур.

Теплолюбивые: огурцы, кабачки и перцы, которые нуждаются в температуре выше 12-15 градусов для роста.

Жаростойкие: арбузы и дыни, которые прорастают при 10-15 градусах.

Особенности холодостойких культур

Петрушка: один из лидеров среди холодостойких растений, корневая петрушка может выдерживать морозы до -11 °С. Чтобы сохранить ее в грунте, осенью обрезают верхнюю часть и мульчируют почву.

Ревень: начинает расти при 2 °С и отлично зимует. Его лучше сажать на плодородной почве с хорошей дренажной способностью.

Щавель: любит температуру 16-18 °С и может давать урожай уже через две недели после оттаивания почвы.

Спаржа: морозостойкое растение, которое может выдерживать морозы до -30 °С, но молодые ростки требуют защиты от сильных холодов.

Топинамбур: этот корнеплод сохраняет жизнеспособность даже при 40-градусных морозах. Уборку можно проводить в любое время, даже весной.

Хрен: хорошо переносящий морозы, предпочитает рыхлые почвы и регулярные подкормки.

Шнитт-лук и лук-слизун: дают раннюю зелень и хорошо зимуют, их можно использовать как в свежих салатах, так и в приготовлении различных блюд.

Уход за зимующими растениями

Успех зимовки растений во многом зависит от правильного ухода. Основные моменты:

Осенью необходимо подготовить почву: мульчировать, обрезать лишние части растений.

Для культур, требующих защиты от морозов, можно использовать каркасные укрытия.

Важно учитывать агротехнические нормы, включая правильное время посева и подкормки.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

