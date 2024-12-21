Секреты удачного грунта: как сочетать торф с другими компонентами

Заботиться о будущем урожае можно уже на этапе посадки семян. Правильный выбор торфа — это залог успешной рассады. Какой же из видов торфа — верховой или низинный — станет лучшим выбором для ваших растений? Разберемся.
Низинный торф считается более питательным и подходит для рассады благодаря большему количеству доступных микроэлементов. Его pH обычно не ниже 6. Если он ниже, рекомендуется раскислить его известняковой мукой или древесной золой.
Смешивать низинный торф с огородной или садовой почвой, перегноем или биогумусом полезно для создания плодородного грунта.
С другой стороны, верховой торф обладает высокой кислотностью (pH редко превышает 3,5), поэтому его следует использовать только после раскисления и добавления других компонентов, таких как минеральные удобрения.
Перед использованием торфа обязательно проверьте его уровень pH. Для этого уберите из смеси все посторонние элементы, такие как ветки и камни.
Способ 1: известняковая мука. Для верхового торфа нужно около 400 г на 1 кг, для низинного — 100 г. Смесь тщательно перемешивают и оставляют на пару дней. Проверяйте кислотность до достижения нейтральных значений.
Способ 2: древесная зола. На 10 л торфа добавьте 1 стакан золы. Этот способ не только нейтрализует кислотность, но и обогащает торф полезными веществами.
Торф можно комбинировать с различными разрыхлителями и удобрениями для достижения идеального грунта. Вот несколько эффективных соотношений:
Дополнительно можно вносить минеральные удобрения.
Для создания торфяных таблеток понадобятся верховой торф, кокосовое волокно и несколько удобрений. Смешивайте компоненты, утрамбовывайте в форму и дайте им высохнуть. Это удобное решение для посадки и пересадки рассады.
Торфяные стаканчики и таблетки имеют свои плюсы: они облегчают пересадку и обеспечивают дополнительное питание. Но есть и минусы: такие емкости требуют регулярного полива и могут подкислять почву. Для некоторых растений, как земляника, торф может оказаться вредным.
Торф (устар. турф) — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое.
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