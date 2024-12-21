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Секреты удачного грунта: как сочетать торф с другими компонентами

3:01
Садоводство

Заботиться о будущем урожае можно уже на этапе посадки семян. Правильный выбор торфа — это залог успешной рассады. Какой же из видов торфа — верховой или низинный — станет лучшим выбором для ваших растений? Разберемся.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Низинный и верховой торф: какой выбрать

Низинный торф считается более питательным и подходит для рассады благодаря большему количеству доступных микроэлементов. Его pH обычно не ниже 6. Если он ниже, рекомендуется раскислить его известняковой мукой или древесной золой.

Смешивать низинный торф с огородной или садовой почвой, перегноем или биогумусом полезно для создания плодородного грунта.

С другой стороны, верховой торф обладает высокой кислотностью (pH редко превышает 3,5), поэтому его следует использовать только после раскисления и добавления других компонентов, таких как минеральные удобрения.

Как подготовить грунт для рассады

1. Проверка кислотности

Перед использованием торфа обязательно проверьте его уровень pH. Для этого уберите из смеси все посторонние элементы, такие как ветки и камни.

2. Растворение кислотности

Способ 1: известняковая мука. Для верхового торфа нужно около 400 г на 1 кг, для низинного — 100 г. Смесь тщательно перемешивают и оставляют на пару дней. Проверяйте кислотность до достижения нейтральных значений.

Способ 2: древесная зола. На 10 л торфа добавьте 1 стакан золы. Этот способ не только нейтрализует кислотность, но и обогащает торф полезными веществами.

3. Приготовление субстрата

Торф можно комбинировать с различными разрыхлителями и удобрениями для достижения идеального грунта. Вот несколько эффективных соотношений:

  • Речной песок: 1 часть песка на 3 части торфа.
  • Агровермикулит: 1 часть на 3 части торфа.
  • Перлит: 1 часть на 3 части торфа.

Дополнительно можно вносить минеральные удобрения.

Самостоятельное изготовление торфяных таблеток

Для создания торфяных таблеток понадобятся верховой торф, кокосовое волокно и несколько удобрений. Смешивайте компоненты, утрамбовывайте в форму и дайте им высохнуть. Это удобное решение для посадки и пересадки рассады.

Заключение: преимущества и недостатки торфяных емкостей

Торфяные стаканчики и таблетки имеют свои плюсы: они облегчают пересадку и обеспечивают дополнительное питание. Но есть и минусы: такие емкости требуют регулярного полива и могут подкислять почву. Для некоторых растений, как земляника, торф может оказаться вредным.

Уточнения

Торф (устар. турф) — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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