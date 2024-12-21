Эти простые шаги помогут вашим флоксам цвести дольше

Флоксы — это любимцы многих садоводов благодаря своему яркому цветению и разнообразию оттенков. Однако чтобы добиться великолепного цветения, необходимо знать несколько секретов их выращивания.
Посев флоксов на рассаду начинают в феврале с обязательной досветкой, а заканчивают в конце марта. Для этого подойдет рыхлый и хорошо аэрируемый грунт из садовой земли, торфа, кокосового волокна, песка и вермикулита.
Семена прорастают в тепличных условиях за неделю, а высаживать рассаду можно, когда температура воздуха достигнет +11…+16 градусов, что обычно происходит с конца апреля до первой половины июня, в зависимости от региона.
Рассаду нужно регулярно проветривать, поливать и прищипывать для лучшего формирования кустиков. Когда саженцы достигнут 8 см, необходимо провести прищипку, что поможет растению разветвиться и образовать более густую шапку цветов.
Флоксы высаживают в грунт, когда минует угроза заморозков, обычно после 15 мая. Перед высадкой рекомендуется подготовить почву, внося перегной или компост. Расстояние между растениями должно составлять 20-30 см, в зависимости от сорта.
Эти растения требуют регулярного полива, защиты от вредителей и удобрений. Особенно важно поддерживать уровень влажности в жаркие дни и проводить профилактические меры для предотвращения болезней.
Чтобы флоксы радовали пышным цветением, важно периодически удалять отцветшие соцветия. Правильный уход, включая своевременное поливание и подкормки, способствует длительному цветению с июня до сентября.
Флокс Друммонда — это однолетнее растение с разнообразными цветами и высотой от 15 до 40 см. Существуют карликовые сорта для переднего плана клумбы и среднерослые для миксбордеров. Популярные сорта включают Этни Салмон, Этни микс и Этни лайт блю.
Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).
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