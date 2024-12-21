Рассказываем, как вырастить плодоносящий манго в горшке: это проще, чем кажется

Вырастить манго из косточки в домашних условиях — задача не такая сложная, как может показаться. Главное — правильно подготовить семя, соблюдать условия посадки и ухода. Этот процесс превращает обычную кухонную косточку в красивое экзотическое дерево.
Начинается всё с выбора спелого плода. На кожуре не должно быть пятен, повреждений или плесени. Если манго оказалось недозрелым, положите его в бумажный пакет с бананом. Уже через несколько дней плод дозреет.
После извлечения косточки аккуратно срежьте мякоть и очистите её. Если косточка слишком твёрдая, замочите её на 1-3 суток в воде, регулярно меняя жидкость.
Выберите один из способов:
Через 6-12 дней появятся корешок и росток. Когда корешок достигнет 3-4 см, можно переходить к посадке.
Используйте высокий горшок с дренажными отверстиями. На дно положите слой керамзита, чтобы предотвратить застой воды. Для почвы подойдёт готовый грунт для цитрусовых или смесь из садовой земли, торфа, песка и кокосового волокна. Оптимальная кислотность — рН 5,5-7.
Поместите косточку вертикально, заострённым концом вниз. Заглубите её на 2-3 см так, чтобы часть семени оставалась на поверхности. Полейте тёплой отстоявшейся водой.
Манго любит:
Подкормку начинайте через 4-5 месяцев. Используйте минеральные удобрения или натуральные настои.
Манго быстро растёт, поэтому обрезка обязательна. Первую прищипку делают, когда саженец достигнет 15-20 см. Это помогает сформировать компактное дерево.
Растение плохо переносит пересадку, поэтому изначально выбирайте просторный горшок. Пересаживайте его не чаще одного раза в 2-3 года.
Дождаться плодов от дерева, выращенного из косточки, сложно. Чтобы манго плодоносило, его нужно привить веточкой от плодоносящего дерева. Привитое растение может дать урожай через 1-2 года.
Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
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