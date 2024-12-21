Рассказываем, как вырастить плодоносящий манго в горшке: это проще, чем кажется

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить манго из косточки в домашних условиях — задача не такая сложная, как может показаться. Главное — правильно подготовить семя, соблюдать условия посадки и ухода. Этот процесс превращает обычную кухонную косточку в красивое экзотическое дерево.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Манго

Выбор плода: начало пути

Начинается всё с выбора спелого плода. На кожуре не должно быть пятен, повреждений или плесени. Если манго оказалось недозрелым, положите его в бумажный пакет с бананом. Уже через несколько дней плод дозреет.

После извлечения косточки аккуратно срежьте мякоть и очистите её. Если косточка слишком твёрдая, замочите её на 1-3 суток в воде, регулярно меняя жидкость.

Как прорастить косточку

Выберите один из способов:

В воде. Погрузите семя в небольшую ёмкость с водой так, чтобы оно было наполовину погружено. Воду меняйте каждые два дня.

Во влажной ткани. Заверните семя во влажную марлю или салфетку, положите в пакет и храните в тёплом месте. Не забывайте ежедневно проверять уровень влажности.

Сразу в грунт. Поместите косточку в рыхлый субстрат, но будьте готовы к тому, что без предварительного проращивания существует риск её загнивания.

Через 6-12 дней появятся корешок и росток. Когда корешок достигнет 3-4 см, можно переходить к посадке.

Посадка в горшок: детали процесса

Используйте высокий горшок с дренажными отверстиями. На дно положите слой керамзита, чтобы предотвратить застой воды. Для почвы подойдёт готовый грунт для цитрусовых или смесь из садовой земли, торфа, песка и кокосового волокна. Оптимальная кислотность — рН 5,5-7.

Поместите косточку вертикально, заострённым концом вниз. Заглубите её на 2-3 см так, чтобы часть семени оставалась на поверхности. Полейте тёплой отстоявшейся водой.

Уход за манго

Манго любит:

Свет. Поставьте горшок в место с ярким, но рассеянным освещением.

Влажность. Регулярно опрыскивайте растение.

Умеренный полив. Поливайте только после подсыхания верхнего слоя грунта.

Подкормку начинайте через 4-5 месяцев. Используйте минеральные удобрения или натуральные настои.

Формирование кроны и пересадка

Манго быстро растёт, поэтому обрезка обязательна. Первую прищипку делают, когда саженец достигнет 15-20 см. Это помогает сформировать компактное дерево.

Растение плохо переносит пересадку, поэтому изначально выбирайте просторный горшок. Пересаживайте его не чаще одного раза в 2-3 года.

Плодоношение

Дождаться плодов от дерева, выращенного из косточки, сложно. Чтобы манго плодоносило, его нужно привить веточкой от плодоносящего дерева. Привитое растение может дать урожай через 1-2 года.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

