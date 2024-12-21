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Ледяной спутник Сатурна хранит секреты древнего океана

2:38
Садоводство

Энцелад, один из спутников Сатурна, считается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Под его ледяной поверхностью скрывается соленый океан, из которого гейзеры выбрасывают в космос струи воды, обогащенные азотом, метаном, углекислым газом и примитивными органическими веществами. Но что скрывается под поверхностью этого далекого мира?

Сатурн
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Сатурн

Океан, который сложно достичь

Достичь подледного океана Энцелада — задача не из простых. Ледяная кора, покрывающая спутник, достигает 20-25 километров в толщину, что делает бурение практически невозможным. Именно поэтому ученые предлагают искать признаки жизни, анализируя газы и вещества, выбрасываемые гейзерами.

Однако и посадка на поверхность спутника сопряжена с трудностями. Его покрывает рыхлый слой снега, глубина которого в некоторых местах может доходить до 700 метров. Это делает любые попытки приземления рискованными, так как снежное покрытие может скрывать опасные пустоты.

Тайна цепочек рытвин

Эмили Мартин и её команда из Американского музея естественной истории изучили цепочки рытвин, обнаруженные на поверхности Энцелада.

Подобные образования встречаются и на Земле, например, в Исландии, где они возникают из-за проваливания рыхлого материала в пустоты. Изучив геометрию этих ям на спутнике, ученые сделали вывод, что толщина снежного слоя может составлять сотни метров.

Эти выводы основываются на сравнении данных с другими небесными телами, включая Землю и Марс. Специалисты пришли к выводу, что столь мощный слой снега мог образоваться только за счет постоянной активности гейзеров, выбрасывающих вещество на поверхность на протяжении миллиардов лет.

Энцелад в прошлом: активный и загадочный

Однако идея о том, что гейзеры Энцелада работали с неизменной интенсивностью на протяжении 4,5 миллиардов лет, вызывает сомнения. Скорее всего, в прошлом спутник был гораздо активнее, чем сейчас. Это предположение открывает новые горизонты для понимания эволюции Энцелада и его потенциала для жизни.

На сегодняшний день Энцелад остается ключевым объектом для будущих космических миссий. Его подледный океан и загадочный снежный покров могут дать ответы на вопросы о существовании жизни за пределами Земли.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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