Ледяной спутник Сатурна хранит секреты древнего океана

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Энцелад, один из спутников Сатурна, считается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Под его ледяной поверхностью скрывается соленый океан, из которого гейзеры выбрасывают в космос струи воды, обогащенные азотом, метаном, углекислым газом и примитивными органическими веществами. Но что скрывается под поверхностью этого далекого мира?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Сатурн

Океан, который сложно достичь

Достичь подледного океана Энцелада — задача не из простых. Ледяная кора, покрывающая спутник, достигает 20-25 километров в толщину, что делает бурение практически невозможным. Именно поэтому ученые предлагают искать признаки жизни, анализируя газы и вещества, выбрасываемые гейзерами.

Однако и посадка на поверхность спутника сопряжена с трудностями. Его покрывает рыхлый слой снега, глубина которого в некоторых местах может доходить до 700 метров. Это делает любые попытки приземления рискованными, так как снежное покрытие может скрывать опасные пустоты.

Тайна цепочек рытвин

Эмили Мартин и её команда из Американского музея естественной истории изучили цепочки рытвин, обнаруженные на поверхности Энцелада.

Подобные образования встречаются и на Земле, например, в Исландии, где они возникают из-за проваливания рыхлого материала в пустоты. Изучив геометрию этих ям на спутнике, ученые сделали вывод, что толщина снежного слоя может составлять сотни метров.

Эти выводы основываются на сравнении данных с другими небесными телами, включая Землю и Марс. Специалисты пришли к выводу, что столь мощный слой снега мог образоваться только за счет постоянной активности гейзеров, выбрасывающих вещество на поверхность на протяжении миллиардов лет.

Энцелад в прошлом: активный и загадочный

Однако идея о том, что гейзеры Энцелада работали с неизменной интенсивностью на протяжении 4,5 миллиардов лет, вызывает сомнения. Скорее всего, в прошлом спутник был гораздо активнее, чем сейчас. Это предположение открывает новые горизонты для понимания эволюции Энцелада и его потенциала для жизни.

На сегодняшний день Энцелад остается ключевым объектом для будущих космических миссий. Его подледный океан и загадочный снежный покров могут дать ответы на вопросы о существовании жизни за пределами Земли.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

