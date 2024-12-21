Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Как избавиться от запахов в машине без химчистки
Возвращаем жизнь комнатным растениям зимой
Секреты правильного расчета: какой доход нужен для ипотеки в России
Россиян призвали менять газовую плиту при появлении копоти
Выносливость без изнурительных тренировок: эффективные подходы
Обнаружена скрытая угроза сырого молока для здоровья
Анна Хилькевич ушла из дома ради возлюбленного-наркомана
Дефицит мяса. Киев переводит бойцов расчётов ПВО в пехоту

Почернение роз после зимы: выясняем причины и исправляем

1:50
Садоводство

В начале сезона садоводы часто с тревогой снимают укрытия с роз, боясь увидеть почерневшие стебли. Но не стоит паниковать: в большинстве случаев ситуацию можно исправить с помощью своевременной обрезки.

Розы
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розы

Чтобы избежать повторения таких проблем в будущем, важно разобраться в причинах и учесть несколько полезных рекомендаций.

Возможные причины почернения стеблей роз

Слишком холодная погода

Если причиной почернения стеблей стали заморозки, розы обычно способны восстановиться самостоятельно. Однако для предотвращения подобных ситуаций в будущем нужно уделить больше внимания зимнему укрытию.

  • Используйте качественный материал, который обеспечит защиту от холода и не создаст излишней влажности.
  • При обнаружении почерневших участков выполните обрезку.

Грибковые заболевания

Одной из наиболее опасных причин почернения стеблей может быть стеблевой рак. Это инфекция, которая приводит к гибели растения. В таких случаях спасти розу невозможно, её нужно удалить с участка и уничтожить, чтобы инфекция не распространилась. Почву после этого обязательно обрабатывают противогрибковыми средствами для предотвращения заражения других растений.

Как избежать проблем в будущем

  • Следите за качеством укрывного материала, чтобы избежать скопления конденсата.
  • Регулярно осматривайте растения, чтобы вовремя выявить признаки болезней.
  • Проводите профилактическую обработку кустов и почвы фунгицидами, особенно в конце сезона.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вашим розам не только восстановиться после зимы, но и радовать вас своим цветением долгие годы.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Авто
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках
Домашние животные
Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Почернение роз после зимы: выясняем причины и исправляем
Простые способы обновить спальню без ремонта
Почему координация важна: советы фитнес-тренера Бутовой
Заработок для ипотеки: какой доход нужен, чтобы не попасть в финансовую ловушку
Пьём корейскую водку, закусывая кимчи! Пхеньян готовится к поставкам алкоголя в Россию
Исчезновение опасных вирусов в Австралии
Рассказываем, как вырастить плодоносящий манго в горшке: это проще, чем кажется
Как приготовить полезный майонез к новогодним салатам
Пассажирам Pegasus аннулируют билеты в Европу со стыковкой в Турции
Три функции, которые сделают ваш автомобиль идеальным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.