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Что делать, если осенью не обрезали гортензии?

3:25
Садоводство » Цветы

Гортензии — это одни из самых любимых садовых растений благодаря своим ярким цветам и пышной листве. Осенью, когда растения готовятся к зимнему отдыху, пришло время для обрезки. Однако, если по каким-либо причинам вы не успели сделать эту работу, не отчаивайтесь. Существуют способы, позволяющие справиться с этим вопросом и подготовить гортензии к зиме.

Понять тип гортензии

Прежде всего, важно определить, к какому виду относится ваша гортензия. Существуют разные типы, и способы их обрезки могут различаться:

  • Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata). У неё крупные конусовидные соцветия, и обрезка может проводиться как осенью, так и весной.
  • Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens). Обычно ее обрезают весной, так как она цветет на побегах текущего года.
  • Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla). Она цветет на побегах предыдущего года и требует осторожной весенней обрезки.
  • Гортензия садовая (Hydrangea hortensia). Лучше обрезать после цветения или ранней весной.

Убедитесь, что вы вспомнили, какой тип гортензии выращиваете, чтобы не навредить ей.

Подготовка к весенней обрезке

Если осенью вы не обрезали гортензии, ничего страшного. Процесс обрезки можно отложить на весну. Вот несколько рекомендаций:

  • Ожидайте подходящего времени. Лучше всего обрезать гортензии в начале весны, когда только начинают пробуждаться почки, но до того, как начнется активный рост.
  • Удаление сухих и поврежденных веток. Во время весенней обрезки уделите особое внимание удалению всех засохших, больных или поврежденных веток. Это поможет растению сосредоточиться на новых ростах.
  • Уменьшение объёмов. Если гортензия сильно разрослась, обрезка поможет ей обрети форму и сохранить компактность.

Уход после обрезки

После обрезки гортензии следует уделить внимание уходу за ней:

  • Полив. Весной гортензии нуждаются в обильном поливе, особенно в период активного роста.
  • Удобрение. Используйте комплексные удобрения для цветущих растений, чтобы поддерживать здоровье вашей гортензии.
  • Мульчирование. Разложите слой мульчи вокруг корней, чтобы удерживать влагу и защищать корни от температурных перепадов.

Профилактика на будущее

Если вы не успели обрезать гортензии осенью, возможно, стоит разработать план, чтобы избежать этой ситуации в следующем сезоне:

  • Создайте календарь садовода. Запишите ключевые даты для обрезки и других необходимых работ.
  • Изучите растения. Узнайте о потребностях ваших гортензий и других растений в саду, чтобы найти подходящее время для всех мероприятий по уходу.

Не стоит переживать, если осенью вы не успели обрезать гортензии. С помощью весенней обрезки и правильного ухода вы сможете восстановить здоровье этих прекрасных растений и наслаждаться их цветением в следующем сезоне. Главное — это ваше желание заботиться о растениях, и они ответят вам взаимностью!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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