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Секреты пересадки голубики: когда и как правильно это сделать

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Голубика – это не только восхитительный ягодный кустарник, но и полезное растение, которое требует внимания в уходе и правильной пересадки. Пересадка голубики – важный этап агрономической работы, от которого зависит здоровье и урожайность растения. В этой статье мы рассмотрим, когда и как лучше пересаживать голубику, чтобы обеспечить ей комфортные условия для роста и плодоношения.

Голубика
Фото: commons.wikimedia.org by B.gliwa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Голубика

Оптимальное время для пересадки

  • Весна: самый лучший период для пересадки голубики – это весна, когда растения находятся в состоянии покоя, и до начала распускания почек. Оптимальные сроки – с конца марта до начала мая, в зависимости от климатических условий вашего региона. Весной голубика легче адаптируется к новым условиям, и у нее есть достаточно времени для укоренения перед началом вегетационного периода.
  • Осень: второй подходящий период для пересадки – осень, преимущественно с сентября по октябрь. В это время голубика начинает готовиться к зимовке, и пересадка после сброса листвы не повредить корневой системе. Однако, важно удостовериться, что до первых заморозков осталось достаточно времени для укоренения куста.

Как правильно пересаживать голубику

  • Подготовка места для посадки: выберите место, где солнечный свет будет поступать не менее 6 часов в день, с кислой почвой (pH 4,5-5,5). Обязательно очистите участок от сорняков и посторонних растений.
  • Подготовка куста: перед пересадкой аккуратно извлеките голубику из почвы. Лучше всего это делать с комом земли вокруг корней, чтобы минимизировать стресс для растения. Убедитесь, что корни не повреждены.
  • Посадочная яма: сделайте ямы глубиной и шириной около 40-50 см. На дно ямы рекомендуется положить дренажный слой (можно использовать гальку или керамзит).
  • Заполнение ямы: заполните яму кислой почвой, смешанной с компостом. Можно добавить сфагнум или сосновую кору, чтобы улучшить структуру и кислотность почвы.
  • Посадка: поместите куст в яму, расправьте корни и аккуратно засыпайте почвой. При посадке следите за тем, чтобы корневая шейка (часть, где ствол переходит в корни) находилась на уровне почвы.
  • Полив: обильно полейте пересаженный куст, чтобы убрать воздушные карманы и помочь корням быстрее прижиться.

Уход после пересадки

После пересадки голубики важно обеспечить ей надлежащий уход:

  • Полив: обеспечьте регулярный полив, особенно в первые несколько недель после пересадки. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной.
  • Мульчирование: нанесите слой мульчи из хвойных иголок, опилок или торфа. Это поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.
  • Удобрение: используйте удобрения, специально предназначенные для растений, чтобы подпитать голубику в активный период роста.

Правильное время и уход при пересадке голубики помогут вашему кустарнику быстро адаптироваться к новым условиям и обеспечить высокий урожай вкусных ягод. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете вырастить крепкие и здоровые растения, которые будут радовать вас вкусом своих ягод много лет.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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