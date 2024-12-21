Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подойдут даже для скромного бюджета! Эти 5 идей вдохнут жизнь в кухонный интерьер
Подкормка плодовых деревьев: советы для богатого урожая
Total black: как сочетать фактуры и добавлять акценты
Обычная или электрическая: плюсы и минусы зубных щеток
Tesla сообщает о массовом отзыве автомобилей в США
Салат Куриный с грибами покорит ваших гостей своей нежностью, а обойдётся совсем недорого
Скорость, удар, побег: детали смерти петербужца на Пхукете
Почему опасно слишком резко пытаться избавиться от набранных за праздники калорий?
Стиль и комфорт: три главных правила выбора мебели для спальни

Зимний запас витаминов: как сохранить яблоки и груши до весны

3:34
Садоводство » Советы

Осенний урожай яблок и груш – это радость и заслуженная награда для любого садовода. Однако, чтобы наслаждаться сочными плодами всю зиму, необходимо знать, как правильно их хранить.  Неправильное хранение может привести к быстрому порче фруктов, потере вкуса и питательных веществ.  

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik
Дерево груши

Выбор подходящих плодов:

Ключ к успешному хранению – правильный выбор фруктов.  Для длительного хранения выбирайте:

  • Зрелые, но не перезрелые плоды: яблоки и груши должны быть твердыми на ощупь, без повреждений, вмятин, гнили и признаков болезней.  Избегайте фруктов с царапинами или потемнениями.
  • Фрукты одного сорта:  разные сорта имеют различную длительность хранения. Лучше хранить яблоки и груши одного сорта вместе, чтобы предотвратить перекрестное заражение.
  • Правильное время сбора: сбор урожая в оптимальный период, когда фрукты достигли полной зрелости, но еще не начали перезревать, значительно увеличивает срок хранения.

Условия хранения:

Идеальные условия для хранения яблок и груш:

  • Температура: оптимальная температура хранения составляет от 0 до +4°C.  Более высокая температура ускоряет процесс созревания и порчи.
  • Влажность: влажность воздуха должна быть в пределах 85-90%.  Слишком сухой воздух приведет к увяданию фруктов, а слишком влажный – к развитию плесени.
  • Темнота: прямые солнечные лучи способствуют быстрому созреванию и порче.  Храните яблоки и груши в темном, хорошо проветриваемом помещении.
  • Вентиляция: хорошая циркуляция воздуха предотвращает накопление этилена, газа, выделяемого фруктами, который ускоряет процесс созревания.

Способы хранения:

Существует несколько способов хранения яблок и груш:

  • Хранение в погребе или подвале: идеальное место для длительного хранения, если оно обеспечивает необходимую температуру и влажность.  Фрукты можно хранить в деревянных ящиках, выкладывая их рядами и перекладывая бумагой или опилками.
  • Хранение в холодильнике: подходит для небольшого количества фруктов.  Храните яблоки и груши в специальном отделе для овощей и фруктов, избегая контакта с другими продуктами.
  • Хранение в специальных контейнерах: существуют специальные контейнеры для хранения фруктов, которые поддерживают необходимую влажность и температуру.
  • Замораживание:  яблоки и груши можно заморозить, предварительно очистив, нарезав и обработанные кипящей водой (чтобы избежать потемнения).

Рекомендации:

  • Регулярный осмотр: регулярно проверяйте фрукты на наличие гнили или повреждений.  Поврежденные плоды следует немедленно удалить, чтобы предотвратить заражение остальных.
  • Разделение сортов: некоторые сорта яблок и груш выделяют больше этилена, чем другие.  Храните их отдельно, чтобы замедлить процесс созревания.
  • Использование абсорбентов: для поддержания оптимальной влажности можно использовать абсорбенты, например, древесный уголь.

Правильное хранение яблок и груш позволит вам наслаждаться их вкусом и пользой в течение всей зимы.  Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свой осенний урожай надолго.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью
Наука и техника
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Красота и стиль
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Подойдут даже для скромного бюджета! Эти 5 идей вдохнут жизнь в кухонный интерьер
Подкормка плодовых деревьев: советы для богатого урожая
Total black: как сочетать фактуры и добавлять акценты
Зимний запас витаминов: как сохранить яблоки и груши до весны
Tesla сообщает о массовом отзыве автомобилей в США
Салат Куриный с грибами покорит ваших гостей своей нежностью, а обойдётся совсем недорого
Скорость, удар, побег: детали смерти петербужца на Пхукете
Почему опасно слишком резко пытаться избавиться от набранных за праздники калорий?
Стиль и комфорт: три главных правила выбора мебели для спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.