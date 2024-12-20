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Забудьте про удобрения! Эти растения увеличат ваш урожай яблок

Садоводство » Советы

Яблоня — одно из самых популярных и любимых садовых деревьев. Однако, чтобы обеспечить хороший урожай не только яблонь, но и других растений, можно позаботиться о правильном выборе соседей для нее. Под яблоней можно сажать не только травы и цветы, но и полезные растения, которые улучшат состояние почвы и помогут контролировать вредителей.

Листья яблонь
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported
Листья яблонь

Чередование с бобовыми

Бобовые растения являются отличным выбором для посадки под яблоней. Они не только обогащают почву азотом, но и помогают улучшить ее структуру. К таким растениям можно отнести горох, фасоль и соевые бобы.

Преимущества бобовых:

  • Увлажнение почвы: бобовые глубоко проникают в почву, что способствует лучшему ее увлажнению.
  • Улучшение баланса питательных веществ: азот, который они фиксируют, помогает улучшить урожайность яблонь.
  • Привлечение полезных насекомых: цветы бобовых привлекают опылителей и хищников, что помогает контролировать популяцию вредителей.

Лаванда

Лаванда — не только красивое, но и очень полезное растение для сада. Она обладает ароматными цветами и укрепляет почву, а также помогает отпугнуть насекомых-вредителей.

Преимущества лаванды:

  • Привлечение пчел и бабочек: лаванда притягивает опылителей, что способствует лучшему плодоношению яблонь.
  • Отпугивание вредителей: запах лаванды помогает отпугнуть многих вредителей, таких как тля и мыши.
  • Улучшение эстетики: лаванда добавляет красоту и аромат в сад, создавая привлекательный ландшафт.

Ягоды

Посадка ягодных кустарников, таких как малина или ежевика, также может оказаться отличным вариантом под яблоней. Эти растения не только созревают в разное время, но и могут быть полезными соседями для яблонь.

Преимущества ягод:

  • Хорошая совместимость: ягоды могут расти в похожих условиях, не конкурируя с яблоней за ресурсы.
  • Сохранение влаги: корни ягодных растений помогут удерживать влагу в почве, что также будет полезно для яблонь.
  • Собственный урожай: ягоды обеспечивают дополнительный урожай и разнообразие на вашем участке.

Выбор правильных растений для посадки под яблоней может значительно повысить урожайность и здоровье вашего сада. Бобовые, лаванда и ягодные кустарники — это всего лишь несколько вариантов, которые могут стать отличными компаньонами для яблонь. Правильное сочетание растений не только улучшит состояние почвы, но и сделает ваш сад более живым и привлекателен. Экспериментируйте с разными культурами, и ваш сад обретет новую жизнь и гармонию!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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