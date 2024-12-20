Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александру Усику спрогнозировали поражение в поединке с Тайсоном Фьюри
Три зимних месяца в палатке — путешественник рассказал о выживании в условиях русских морозов
Медный купорос и бордосская жидкость: чем обработать кусты
Пять простых решений для наэлектризованных волос зимой
Китай увеличил срок безвизового транзита
Сочи обошёл даже Москву: к концу 2024 года курортная столица стала лидером по ценам на жильё в России
Закон о б/у автозапчастях — как это повлияет на автовладельцев в России
Малосольная путассу — вкусная и дешёвая замена традиционной селёдке к праздничному столу
6 традиционных зимних опасностей, подстерегающих питомцев на улице

Как «рисовая» вода улучшит здоровье и урожайность вашей рассады?

3:32
Садоводство » Советы

Выращивание рассады — важный этап для садоводов и огородников, стремящихся получить богатый урожай. В поисках эффективных способов улучшить рост и развитие растений, многие gardeners обращают внимание на различные методы удобрения и полива. Одним из таких интересных и полезных способов является полив рассады «рисовой» водой. В этой статье мы расскажем, что такое «рисовая» вода, чем она полезна и как ее правильно использовать.

Что такое «рисовая» вода?

«Рисовая» вода — это вода, в которой был отмыт или сварен рис. При промывании риса, множество питательных веществ и витаминов, содержащихся в зернах, переходят в воду. После того, как рис был замочен или отварен, оставшаяся жидкость становится насыщенной полезными веществами, такими как витамины группы B, магний, калий и фосфор.

Почему стоит использовать «рисовую» воду для полива рассады?

  1. Богатый состав питательных веществ: вода, полученная от промывания риса, содержит множество полезных микроэлементов, которые способствуют развитию корневой системы и росту растений. Она помогает насытить почву питательными веществами, улучшая общее состояние рассады.
  2. Улучшение усвоения питательных веществ: комплекс витаминов и минералов в «рисовой» воде активно впитывается растениями, что способствует улучшению их здоровья и устойчивости к болезням.
  3. Здоровье корней: полив рассады «рисовой» водой помогает улучшить структуру почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой. Это поддерживает развитие здоровой корневой системы, что особенно важно на начальных этапах роста.
  4. Устойчивость к заболеваниям: витамины и антиоксиданты, которые содержатся в «рисовой» воде, помогают растениям лучше противостоять стрессу и заболеваниям, что особенно актуально в условиях повышенной влажности и низких температур.

Как правильно использовать «рисовую» воду?

  1. Подготовка: чтобы получить «рисовую» воду, просто промойте 1–2 стакана несоленого риса в чистой воде. Промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Затем слейте воду в отдельную емкость.
  2. Отваривание: если вы предпочитаете отваривать рис, то после приготовления, используйте оставшуюся воду, которая обогащена полезными веществами. Убедитесь, что вода не содержит соли и других добавок.
  3. Способ полива: поливать рассаду «рисовой» водой лучше всего 1 раз в 10-14 дней, чередуя с обычным поливом. Это поможет избежать избытка питательных веществ и сохранить баланс в питании растений.
  4. Температура воды: используйте комнатную температуру воды, чтобы избежать шока для корней растений.

Полив рассады «рисовой» водой – это простой, доступный и эффективный способ позаботиться о ваших растениях. Этот необычный метод позволяет не только улучшить их развитие и здоровье, но и вносит разнообразие в ежедневное садоводство. Попробуйте использовать «рисовую» воду, и результат приятно удивит вас — рассада станет более крепкой, зеленой и жизнеспособной!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью
Наука и техника
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью Аудио 
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Красота и стиль
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле Аудио 
Продвижение ВСУ в Курской области остановили
Правда ТВ
Продвижение ВСУ в Курской области остановили Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Александру Усику спрогнозировали поражение в поединке с Тайсоном Фьюри
Три зимних месяца в палатке — путешественник рассказал о выживании в условиях русских морозов
Медный купорос и бордосская жидкость: чем обработать кусты
Пять простых решений для наэлектризованных волос зимой
Китай увеличил срок безвизового транзита
Сочи обошёл даже Москву: к концу 2024 года курортная столица стала лидером по ценам на жильё в России
Закон о б/у автозапчастях — как это повлияет на автовладельцев в России
Малосольная путассу — вкусная и дешёвая замена традиционной селёдке к праздничному столу
6 традиционных зимних опасностей, подстерегающих питомцев на улице
В МОК прокомментировали решение ISU о допуске россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.