Наслаждайтесь зимой в окружении птиц: простые советы и хитрости

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Зимой, когда сад погружается в сон, а большинство насекомых прячется, наше внимание может привлечь жизнерадостный чириканье птиц. Привлечение птиц на ваш участок не только украсит зимний пейзаж, но и принесет пользу: пернатые помогут бороться с вредителями весной. Как же сделать ваш сад привлекательным для пернатых гостей на всю зиму?

Кормушки – основа зимнего рациона

Главное – обеспечить птиц регулярным и разнообразным питанием. Для этого понадобятся кормушки. Они могут быть самыми разными: от простых самодельных из пластиковых бутылок до сложных конструкций из дерева. Расположите кормушки в защищенном от ветра и хищников месте, желательно на небольшом расстоянии от кустов или деревьев, где птицы смогут укрыться.

Что класть в кормушки:

Семена подсолнечника: пожалуй, самый популярный корм, богатый энергией и жирами. Предпочтение отдавайте нежареным и несоленым семечкам.

Просо, овёс, пшено: недорогие и доступные зерновые культуры, которые понравятся многим видам птиц.

Несоленое сало: отличный источник энергии для птиц в холодное время года. Можно повесить кусок сала на ветку или прикрепить его к кормушке.

Ягоды рябины, калины, боярышника: если у вас растут эти кустарники, оставьте часть ягод на зиму – они станут естественным источником пищи для птиц.

Сушеные фрукты: изюм, курага, яблоки – полезное и вкусное дополнение к рациону.

Орехи (несолёные): крупные орехи, например, грецкие, можно расколоть на более мелкие части.

Нельзя кормить птиц хлебом, особенно черствым, а также солеными, жареными, сладкими продуктами. Эти продукты вредны для их здоровья.

Вода – не менее важна, чем еда

Зимой вода часто замерзает, поэтому важно обеспечить птиц доступом к чистой воде. Поставьте небольшую емкость с водой, и следите за тем, чтобы вода не замерзала полностью. Можно использовать специальные поилки с подогревом.

Укрытия от непогоды

Птицам нужно место, где они смогут укрыться от ветра, снега и дождя. Густые кустарники, ели, высокие деревья – отличные естественные укрытия. Если таких укрытий недостаточно, можно установить искусственные укрытия – например, небольшие домики или кучи хвороста.

Растения для привлечения птиц

Выбирайте растения, которые привлекают птиц своими ягодами и семенами: рябина, калина, боярышник, шиповник, барбарис, можжевельник. Оставьте часть плодов на зиму. Высокие кустарники и деревья также предоставляют птицам места для гнездования и отдыха.

Создайте безопасную среду

Избегайте использования ядохимикатов на вашем участке. Они могут быть опасны для птиц. Также, старайтесь ограничить доступ к вашей территории для кошек и других хищников.

Помните: регулярность и разнообразие корма – залог успеха в привлечении птиц на ваш участок. Проявляйте заботу, и ваши пернатые друзья будут радовать вас своим присутствием всю зиму. Не забывайте, что привыкнув к вашей помощи, они будут возвращаться к вам снова и снова.