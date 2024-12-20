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Наслаждайтесь зимой в окружении птиц: простые советы и хитрости

3:33
Садоводство » Советы

Зимой, когда сад погружается в сон, а большинство насекомых прячется,  наше внимание может привлечь  жизнерадостный чириканье птиц.  Привлечение птиц на ваш участок не только украсит зимний пейзаж, но и принесет пользу: пернатые помогут бороться с вредителями весной.  Как же сделать ваш сад привлекательным для пернатых гостей на всю зиму?

Кормушки – основа зимнего рациона

Главное – обеспечить птиц регулярным и разнообразным питанием.  Для этого понадобятся кормушки.  Они могут быть самыми разными: от простых самодельных из пластиковых бутылок до  сложных конструкций из дерева.  Расположите кормушки в защищенном от ветра и хищников месте, желательно на небольшом расстоянии от кустов или деревьев, где птицы смогут укрыться.

Что класть в кормушки:

  • Семена подсолнечника:  пожалуй, самый популярный корм,  богатый энергией и жирами.  Предпочтение отдавайте нежареным и несоленым семечкам.
  • Просо, овёс, пшено: недорогие и доступные зерновые культуры, которые понравятся многим видам птиц.
  • Несоленое сало:  отличный источник энергии для птиц в холодное время года.  Можно повесить кусок сала на ветку или прикрепить его к кормушке.
  • Ягоды рябины, калины, боярышника: если у вас растут эти кустарники, оставьте часть ягод на зиму – они станут естественным источником пищи для птиц.
  • Сушеные фрукты:  изюм, курага, яблоки –  полезное и вкусное дополнение к рациону.
  • Орехи (несолёные): крупные орехи, например, грецкие, можно расколоть на более мелкие части.

Нельзя кормить птиц хлебом, особенно черствым,  а также солеными, жареными, сладкими продуктами.  Эти продукты вредны для их здоровья.

Вода – не менее важна, чем еда

Зимой вода часто замерзает, поэтому важно обеспечить птиц доступом к чистой воде. Поставьте небольшую емкость с водой, и следите за тем, чтобы вода не замерзала полностью. Можно использовать специальные поилки с подогревом.

Укрытия от непогоды

Птицам нужно место, где они смогут укрыться от ветра, снега и дождя.  Густые кустарники,  ели,  высокие деревья – отличные естественные укрытия.  Если таких укрытий недостаточно, можно установить искусственные укрытия – например, небольшие домики или кучи хвороста.

Растения для привлечения птиц

Выбирайте растения, которые привлекают птиц своими ягодами и семенами: рябина, калина, боярышник, шиповник, барбарис,  можжевельник.  Оставьте часть плодов на зиму.  Высокие кустарники и деревья также предоставляют птицам места для гнездования и отдыха.

Создайте безопасную среду

Избегайте использования ядохимикатов на вашем участке.  Они могут быть опасны для птиц.  Также, старайтесь ограничить доступ к вашей территории для кошек и других хищников.

Помните:  регулярность и разнообразие корма – залог успеха в привлечении птиц на ваш участок.  Проявляйте заботу, и ваши пернатые друзья будут радовать вас своим присутствием всю зиму.  Не забывайте, что  привыкнув к вашей помощи, они будут возвращаться к вам снова и снова.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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