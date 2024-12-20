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Медный купорос: незаменимый помощник на дачном участке осенью

1:02
Садоводство

Грибковые заболевания такие как фитофтороз, вертициллёз, гнили, фузариоз, пятнистости, ржавчина и парша представляют собой серьёзную угрозу для растений.

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Споры и элементы мицелия грибов могут сохраняться в почве и успешно пережидать зиму. Чтобы защитить будущий урожай от этих опасных грибков, осенью проводится обработка земли медным купоросом.

"Медный купорос — это эффективное средство для опрыскивания растений. Его следует использовать до наступления устойчивых морозов, особенно если в течение сезона наблюдалось много грибковых заболеваний", — объясняют специалисты.

Медный купорос не только обеззараживает почву, но и помогает бороться с грызущими и сосущими вредителями. Кроме того, сульфат меди служит ценным микроудобрением.

В небольших количествах медь благотворно влияет на вкус и состав плодов, а также повышает устойчивость растений к болезням.

Уточнения

Сульфа́т меди(II) (медь(II) серноки́слая, традиционное название кристаллогидрата — ме́дный купоро́с) — неорганическое соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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