Медный купорос: незаменимый помощник на дачном участке осенью

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грибковые заболевания такие как фитофтороз, вертициллёз, гнили, фузариоз, пятнистости, ржавчина и парша представляют собой серьёзную угрозу для растений.

Споры и элементы мицелия грибов могут сохраняться в почве и успешно пережидать зиму. Чтобы защитить будущий урожай от этих опасных грибков, осенью проводится обработка земли медным купоросом.

"Медный купорос — это эффективное средство для опрыскивания растений. Его следует использовать до наступления устойчивых морозов, особенно если в течение сезона наблюдалось много грибковых заболеваний", — объясняют специалисты.

Медный купорос не только обеззараживает почву, но и помогает бороться с грызущими и сосущими вредителями. Кроме того, сульфат меди служит ценным микроудобрением.

В небольших количествах медь благотворно влияет на вкус и состав плодов, а также повышает устойчивость растений к болезням.

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