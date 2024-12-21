Сажайте пионы только в таких местах, и они порадуют вас своей красотой

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Где лучше всего выращивать пионы

Как правило, пионы предпочитают солнечные места или полутень. Если не будет хватать солнечного света, цветение куста не будет таким обильным. Так как эти цветы боятся сквозняков и холодных ветров, высаживать их следует на солнечном месте, хорошо защищенном от ветра.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пионы

Поэтому сажайте пионы как можно дальше от высоких кустов и, особенно от деревьев, которые будут не только притенять, но и направлять свои корни в почву, предназначенную для пионов. Из-за конкуренции с деревьями пионы будут получать меньше питательных веществ из почвы.

Пионы любят плодородную, богатую, хорошо дренированную почву. Подумайте о большом количестве питательных веществ, но не о тяжелой, мокрой глине.

Каких соседей не любят пионы

Рядом с пионами можно посадить практически любое растение, но есть и нежелательные соседи для этих цветов: высокие деревья с широкими кронами, плодовые кустарники, а также цветы и кустарники, которые активно растут, не стоит выращивать рядом с пионами.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

