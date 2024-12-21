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Посадите эти красивые цветы в своём саду. Они не требуют особого ухода

1:28
Садоводство

Бархатцы

Бархатцы известны своей стойкостью и способностью противостоять различным погодным условиям. Бархатцы требуют минимального ухода и могут хорошо себя чувствовать как на полном солнце, так и в полутени. Они также действуют как естественные отпугивающие вредители, что делает их полезным дополнением к любому саду.

Бархатцы
Фото: Own work by Prenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Циннии

Циннии предлагают широкую цветовую гамму, от смелых и ярких до мягких пастельных. Циннии предпочитают полное солнце и хорошо дренированную почву. Они засухоустойчивы и выдерживают жаркие летние температуры. Регулярное удаление отцветших цветков будет способствовать непрерывному цветению в течение всего сезона.

Подсолнухи

Подсолнечник относительно неприхотлив в уходе и может расти на различных типах почв. Подсолнечник требует полного пребывания на солнце и регулярного полива, особенно в засушливые периоды.

Их высокие стебли и большие цветочные головки делают их визуально привлекательным дополнением к вашему саду.

Космея

Цветы нежные и похожие на ромашки, с перистой листвой. Они бывают разных цветов, включая розовый, белый и фиолетовый. Их легко выращивать из семян и они хорошо растут на солнце. Они приспосабливаются к различным типам почв и довольно засухоустойчивы.

 

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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