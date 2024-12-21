Посадите эти красивые цветы в своём саду. Они не требуют особого ухода

Бархатцы известны своей стойкостью и способностью противостоять различным погодным условиям. Бархатцы требуют минимального ухода и могут хорошо себя чувствовать как на полном солнце, так и в полутени. Они также действуют как естественные отпугивающие вредители, что делает их полезным дополнением к любому саду.
Циннии предлагают широкую цветовую гамму, от смелых и ярких до мягких пастельных. Циннии предпочитают полное солнце и хорошо дренированную почву. Они засухоустойчивы и выдерживают жаркие летние температуры. Регулярное удаление отцветших цветков будет способствовать непрерывному цветению в течение всего сезона.
Подсолнечник относительно неприхотлив в уходе и может расти на различных типах почв. Подсолнечник требует полного пребывания на солнце и регулярного полива, особенно в засушливые периоды.
Их высокие стебли и большие цветочные головки делают их визуально привлекательным дополнением к вашему саду.
Цветы нежные и похожие на ромашки, с перистой листвой. Они бывают разных цветов, включая розовый, белый и фиолетовый. Их легко выращивать из семян и они хорошо растут на солнце. Они приспосабливаются к различным типам почв и довольно засухоустойчивы.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.