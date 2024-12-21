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Как ухаживать за пуансеттией для пышного цветения

1:49
Садоводство

Пуансеттия, или "Рождественская звезда", — это одно из самых популярных декоративных растений, которое расцветает яркими красками именно в зимний сезон. Чтобы добиться пышного цветения к Рождеству, важно создать для растения условия, близкие к его природной среде.

Пуансеттия
Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer
Пуансеттия

Как стимулировать цветение пуансеттии

Сокращение светового дня

Цветение пуансеттии запускается при сокращённом световом дне. Начиная с конца сентября или начала октября, на протяжении восьми недель каждый день убирайте растение в тёмное место на 14 часов. Такой режим позволяет растению правильно сформировать цветочные почки. Важно строго соблюдать этот график, так как недостаток темноты может задержать процесс цветения.

Уход во время формирования бутонов

Когда прицветники начинают раскрываться, возвращайтесь к обычному уходу. Поливайте растение отстоянной тёплой водой, когда верхний слой почвы высохнет наполовину. Убедитесь, что в горшке есть хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды.

Подкормка для пышного цветения

Чтобы поддержать активное цветение, раз в неделю удобряйте пуансеттию средствами с повышенным содержанием калия. Это поможет растению сохранить яркость прицветников и продлить период цветения.

Ключевые моменты ухода:

  • Сокращение светового дня на 14 часов ежедневно в течение 8 недель.
  • Регулярный, но умеренный полив тёплой водой.
  • Еженедельная подкормка калийным удобрением.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться великолепным цветением вашей пуансеттии на протяжении всего зимнего сезона.

Уточнения

Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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