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Как повысить урожайность голубики на дачном участке

1:41
Садоводство

Голубика — это вкусная и полезная ягода, которую можно выращивать на дачном участке с высокой урожайностью, если соблюдать несколько простых правил. Вот основные рекомендации, которые помогут создать идеальные условия для её роста и развития.

Голубика
Фото: commons.wikimedia.org by Arnstein Rønning, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голубика

1. Правильное место

Успех выращивания голубики во многом зависит от выбора сорта, подходящего для вашего региона. Кроме этого, важно обеспечить кустам обилие солнечного света, необходимого для развития растения. Особое внимание стоит уделить созданию условий для симбиотического грибка, от которого зависит здоровье корней голубики.

2. Подходящая почва

Голубика предпочитает рыхлый, торфяной субстрат с высокой воздухопроницаемостью. Ключевым параметром является уровень кислотности почвы, который должен находиться в пределах 3,3-4,4 pH. Регулярно проверяйте этот показатель и при необходимости подкисляйте грунт, чтобы поддерживать оптимальные условия для растения.

3. Грамотный полив

Корни голубики нуждаются в стабильной влажности, но переувлажнение может быть опасным. Поливайте кусты обильно, а затем обязательно мульчируйте почву, чтобы сохранить влагу. Для мульчи лучше всего подойдут опилки или хвоя, которые дополнительно поддерживают нужный уровень кислотности.

Соблюдая эти рекомендации, вы создадите условия, в которых голубика будет активно расти и радовать вас обильным урожаем каждый сезон.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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