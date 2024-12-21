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Спасите урожай: преимущества посадки моркови рядом с луком

1:25
Садоводство

Опытные огородники часто выбирают посадку моркови и лука рядом, и такое сочетание давно стало популярным благодаря взаимной пользе этих культур. Эти растения помогают друг другу справляться с вредителями, создавая естественный барьер против их атак.

Лук
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Как лук защищает морковь

Луковый аромат отпугивает морковную муху, которая считается одним из самых опасных вредителей для этой культуры. Если не принять меры, это насекомое может уничтожить до двух третей урожая.

Как морковь защищает лук

Запах морковной ботвы, в свою очередь, действует как естественный репеллент для луковой мухи — главного вредителя лука. Это насекомое избегает участков, где растёт морковь, что значительно снижает риск повреждения луковиц.

Идеальное соседство

Совместная посадка лука и моркови создаёт симбиотическое взаимодействие, благодаря которому обе культуры становятся менее уязвимыми для вредителей. Это позволяет огородникам не только сохранить урожай, но и существенно повысить его качество.

Высаживая эти культуры рядом, дачники могут получить экологически чистый урожай без применения химических средств защиты. Такой метод не только прост, но и эффективен, что делает его идеальным выбором для любого огорода.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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