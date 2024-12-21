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Основные причины пожелтения розы и как с ними справиться

2:46
Садоводство

Листопад нехарактерен для большинства комнатных растений, включая декоративные розы. Однако, если листья желтеют, скручиваются, засыхают или опадают, это может быть сигналом о проблемах. Разберём основные причины и способы устранения пожелтения листьев у комнатной розы.

Комнатная роза
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Комнатная роза

Причины пожелтения листьев и их решение:

Маленький горшок

Для нормального развития корней и побегов розе необходим достаточно просторный горшок. Если корневая система ограничена в росте, растение не получает необходимых питательных веществ и воды. При пересадке выбирайте горшок на 2-3 см шире и 4-5 см глубже текущего.

Неподходящий грунт

Розы предпочитают рыхлую, влагопроницаемую почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Плотный или засолённый грунт нарушает газообмен и приводит к корневым гнилям. Используйте качественные субстраты на основе торфа с добавлением песка и дерновой земли.

Недостаточный полив

Розы не переносят пересушивания. Поливайте цветок регулярно, особенно в условиях низкой влажности и сухого воздуха в отопительный сезон. Установите увлажнитель воздуха или опрыскивайте листья мягкой водой.

Недостаток питательных веществ

Дефицит микроэлементов приводит к хлорозу, сбросу бутонов и слабому росту побегов. Подкармливайте розу комплексными удобрениями с микроэлементами, такими как Bona Forte, каждые две недели в период с марта по октябрь и раз в месяц зимой.

Неблагоприятные условия

Сквозняки, недостаток освещения, сухой воздух и горячие батареи негативно сказываются на розах. Располагайте горшок в светлом, но защищённом от резких перепадов температуры месте.

Болезни и вредители

Паутинный клещ, мучнистая роса, пятнистости — частые проблемы роз. При появлении признаков заболевания обработайте кусты фунгицидами или спреями от вредителей, например, Bona Forte.

Общие рекомендации:

  • Удаляйте повреждённые листья, чтобы растение направляло энергию на здоровые побеги.
  • Регулярно пересаживайте розу, обновляя грунт.
  • Следите за влажностью воздуха и температурой: оптимальные условия — 23-25 °C и влажность около 60%.

Желтеющие листья комнатной розы — это сигнал о проблемах, но своевременная корректировка ухода поможет восстановить растение и предотвратить потерю декоративности.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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