Как заставить ваши цветы расти быстрее: проверенные методы

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ускорить рост комнатных растений гораздо проще, чем кажется. Правильный уход, соблюдение условий и вовремя принятые меры помогут вашим зеленым питомцам активно развиваться и радовать вас своим видом. Вот 12 проверенных советов для улучшения роста растений:

Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комнатные цветы на подоконнике

Регулярный полив

Правильный полив — залог здоровья растения. Не заливайте корни, чтобы избежать их гниения, и используйте дождевую или аквариумную воду.

Достаточное освещение

Растения нуждаются в солнечной энергии для фотосинтеза. В условиях недостаточного света зимой используйте фитолампы.

Удобрения

Обогащайте субстрат удобрениями в период роста (с апреля по октябрь). Жидкие удобрения действуют быстрее, а гранулы обеспечивают длительный эффект.

Пересадка растений

Со временем корням становится тесно в горшке, и это замедляет рост. Регулярная пересадка решает эту проблему и обновляет почву.

Вынос на улицу

Летом обеспечьте растениям доступ к свежему воздуху и естественному свету. Перемещайте их на балкон или в сад, избегая прямых солнечных лучей.

Опоры для вьющихся растений

Дайте вашим лианам опору, чтобы они тратили энергию на рост побегов, а не на формирование воздушных корней.

Удаление поросли

Удаляйте отростки у основания растения, чтобы оно могло сосредоточиться на основном развитии.

Не перекармливайте удобрениями

Чрезмерное удобрение сжигает корни и замедляет рост. Используйте подкормки строго по инструкции.

Контроль влажности

Большинство растений любят высокую влажность. Используйте увлажнитель воздуха, чтобы создать оптимальные условия.

Поддержание температуры

Температура 23-25 °C идеальна для роста растений. Зимой используйте подогрев для горшков, если воздух на подоконнике слишком холодный.

Удаление поврежденных листьев

Обесцвеченные или больные листья отнимают энергию у растения. Удаляйте их, чтобы стимулировать здоровый рост.

Борьба с вредителями и болезнями

Регулярно проверяйте растения на вредителей и незамедлительно устраняйте проблему. Профилактика — лучший способ избежать потерь.

Следуя этим рекомендациям, вы создадите оптимальные условия для роста ваших комнатных растений и сделаете уход за ними лёгким и эффективным.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

